يحتاج المصممون ومن يعملون مع طباعة المستندات بشكل مستمر إلى خطوط مميزة مختلفة عن خطوط الويندوز الأساسية، لذلك يحتاجون تثبيت الخطوط في ويندوز 11.

ويمكنك أن تقوم بتحميل الخطوط بشكل خارجي عبر مواقع الخطوط المنتشرة على الإنترنت، أو أن تقوم بتثبيتها عبر متجر ويندوز 11.

مصادر تحميل الخطوط

تستطيع تحميل الخطوط عبر مواقع الإنترنت مثل أي تطبيق أو ملف معتاد يمكنك أن تجده على الإنترنت.

ويمكنك أن تجد تشكيلة متنوعة وكبيرة من الخطوط عبر المواقع المشهورة مثل موقع خطوط جوجل، ويحتوي موقع خطوط جوجل على خطوط عربية وإنجليزية.

وتأتي ملفات الخطوط في تنسيقين يستطيع الويندوز أن يتعامل معهم وهما OTF أو TTF.

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تثبيت الخطوط في ويندوز 11 بعد تحميلها عبر الإنترنت

توجه إلى موقع خطوط جوجل، ومن ثم اعثر على الخط الذي ترغب في تثبيته ويعجبك وقم بتحميل الملف الخاص به.

ويتم تحميل ملف الخطوط في العادة مضغوطًا بتنسيق zip، لذلك تحتاج إلى فك ضغط هذا الملف لاستخراج الملف المطلوب.

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وبعد أن تصل إلى ملف الخط الذي يكون إما بتنسيق OTF أو TTF، فإنك تحتاج إلى الضغط بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم اختر تثبيت.

ويمكنك أيضًا التوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالويندوز، ومن ثم قائمة التخصيص وبعد ذلك قسم الخطوط.

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وعندما تصل إلى قسم الخطوط تجد جميع الخطوط المثبتة في جهازك، ويمكنك الضغط على إضافة خط لتضيف خطوطًا جديدة.

كما تستطيع إضافة الخطوط عبر التوجه إلى ملف الخطوط الخاص بالويندوز، وتجده في قرص النظام وبعد ذلك مجلد ويندوز وبعد ذلك مجلد الخطوط.

وعندما تصل إلى مجلد الخطوط قم بنسخ ملف الخط الذي قمت بتحميله إلى داخل هذا المجلد.

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تثبيت الخطوط عبر متجر ويندوز

يحتوي متجر ويندوز 11 على مجموعة من الخطوط التي يمكنك تثبيتها واستخدامها عبر جهازك.

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وحتى تتمكن من الوصول إلى هذه الخطوط، فأنت في حاجة إلى التوجه إلى قسم الخطوط في إعدادات النظام.

وبعد ذلك اضغط على زر الوصول إلى المزيد من الخطوط عبر متجر ويندوز، ومن ثم ابحث عن الخط الذي ترغب به.

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وعندما تجد الخط الذي ترغب في تثبيته قم بالضغط على زر تثبيت في المتجر.

ويتم تثبيت الخطوط في ويندوز 11 بهذه الطريقة بشكل تلقائي لا تحتاج للتدخل فيه.

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