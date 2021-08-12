الفرق بين عملات بيتكوين وإيثيريوم

يعتقد عدد كبير من غير المهتمين بالعملات المشفرة أنها تتمحور حول عملة بيتكوين فقط. وهذا طبيعي نظرًا لأنها العملة الأكثر شهرة والأغلى سعرًا. إلا أن هناك عملات رقمية عديدة تنافس بيتكوين على مركزه وصدارته، وأبرزهم بدون شك هي إيثيريوم.

وتعتمد العملات الرقمية المشفرة في طريقة عملها على تقنية البلوك تشين. وهي تقنية لامركزية وآمنة تمامًا. لذلك لا يمكن تتبع عملات بيتكوين أو المعاملات التي تتم باستخدامها.

وبالرغم من التشابه في المفهوم وفي التقنية المستخدمة إلا أن إيثيريوم تختلف كثيرًا عن بيتكوين من نواحي عديدة، كما أن أسباب تأسيس كل عملة من الإثنين كانت مختلفة.

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بيتكوين كعملة رقمية

يتم استخدام بيتكوين وإيثيريوم في نفس المهام، وهي الدفع السريع والآمن. إلا أن العملتين يختلفان عن بعضهم البعض في سبب التأسيس.

وقد أسس ساتوشي ناكاموتو بيتكوين لكي تكون عملة رقمية تستخدم للدفع، الشراء وإتمام المعاملات، وذلك دون أي وساطة أو أطراف أخرى غير المرسل والمستلم، ومن الناحية أخرى يمكن اعتبار إيثيريوم بأنها مشغل لشبكات العملات الرقمية وتطبيقاتها.

ويتم الحصول على عملة بيتكوين عن طريق تعدينها باستخدام أجهزة الحاسب ذات المواصفات المرتفعة. ونظرًا لأنها آمنة وسهلة الاستخدام والتداول فقد وصلت لجميع المستخدمين حول العالم. وقد وصلت أيضًا لأصحاب النوايا السيئة، وهو ما جعلها تكتسب سمعة سيئة وجعل حكومات دول عديدة تقاومها.

وحاليًا هذه العملة هي الأكثر انتشارًا والأكثر قبولًا من طرف البائعين أو حتى بعض المؤسسات مثل تيسلا. وصولًا إلى محال الأطعمة السريعة والمزادات.

وقد صرحت ناسداك في 2021 بأن أكثر من 45 مليون مواطن أمريكي يمتلكون عملات بيتكوين، وأكثر من 15,000 بائع أو مؤسسة يقبلونها كوسيلة دفع.

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وقد حققت العملة نموًا ضخمًا في السعر والقيمة المالية. وهو ما حولها لـ”ذهب رقمي”. ومن المتوقع أن يستمر سعرها في الازدياد نظرًا لأن عددها محدود في العالم بحوالي 21 مليون عملة فقط. وهذا ما جعل البعض ينظر لها بأنها استثمار طويل الأجل.

إيثيروم كشبكة رقمية

انطلقت عملة إيثيريوم في عام 2015. ويتم تشغيلها من خلال مجتمع حر بالاعتماد على برمجيات مفتوحة المصدر. ويتم تداول المبالغ من خلاله بالاعتماد على مميزاته مثل العقود الذكية، والتعامل بالإيثيريوم لا يكف المستخدم أي وقت أو حاجة للانتظار، مع خاصية مقاومة الاحتيال ومنع تدخل الأطراف الخارجية.

وإلى جانب استخدامها في التداول فهي تعتبر أساس برمجي آمن لعدد من التطبيقات اللامركزية والتي تعرف أيضًا باسم Dapps اختصارً لـDecentralized Apps.

وتعتمد هذه التطبيقات بمختلف أنواعها على نفس البلوك تشين الخاصة بالإيثيريوم ولذلك فهي آمنة كليًا ولا يمكن تتبع العمليات التي تتم عبرها. وبطبيعة الحال معظم التطبيقات اللامركزية هي تطبيقات مالية.

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ومن التطبيقات الأكثر أهمية لشبكة الإيثيريوم هي التمويل اللامركزي. وهو نوع من الأنظمة المالية الذي لا يعاني من أي تمييزات أو من أوقات تعطل للنظام. ويمكن استخدام DeFi تمامًا مثلما يتم استخدام منتجات وخدمات التمويل، حيث يمكن من خلاله إرسال أو استقبال الأموال إلى جانب الاقتراض وتحقيق الربح من الفوائد.

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