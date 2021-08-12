أمازون تفتتح مركزها الجوي لتسريع عمليات التسليم

افتتحت شركة أمازون مركزها الجوي الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار في شمال كنتاكي، مما يساعد في تسريع عمليات التسليم ويزيد من سيطرتها على أكبر شبكاتها اللوجستية.

ويمثل الافتتاح علامة فارقة بالنسبة لشركة الطيران Amazon Air، ذراع الشحن الجوي المزدهر للشركة الذي تم إطلاقه في عام 2016، والذي تسير مساراته بواسطة العديد من شركات النقل المتعاقد معها.

وتظل الطائرات عبر شبكة الشركة المترامية الأطراف من المستودعات والشاحنات وعربات التسليم جزء مهم من ضمان إمكانية تسليم الطرود بسرعة إلى بيوت العملاء.

وتعمل Amazon Air من أكثر من 40 مطار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ولكن المركز الجوي الجديد يكون بمثابة العصب المركزي لشبكة الشحن على مستوى البلاد.

نتيجة لذلك يسمح المركز للشركة بزيادة قدراتها على التسليم في يوم واحد في مناطق أكثر من البلاد.

ووسعت الشركة أيضًا وحدة لوجستيات الطيران خارج الولايات المتحدة، حيث افتتحت مركز جوي إقليمي على مساحة 20000 متر مربع في مطار لايبزيغ بألمانيا في شهر نوفمبر الماضي.

علاوة على ذلك ظل المركز الجوي الجديد قيد التطوير لأكثر من أربع سنوات. ووضع مؤسس أمازون، جيف بيزوس، حجر الأساس للمشروع في عام 2019.

وفي ذلك الوقت، قال بيزوس: يسمح لنا هذا المركز بتوصيل الطرود للعملاء بشكل أسرع.

ويمتد المركز على مساحة تزيد عن 2.4 كيلومتر مربع. ويتضمن رصيف منحدر لوقوف الطائرات ومبنى متعدد المستويات لمواقف السيارات وسبع مبانٍ.

ويتضمن أيضًا مركز فرز آلي بمساحة 800 ألف قدم مربع، حيث يتم فرز الطرود حسب الرمز البريدي ووضعها في شاحنات قبل التسليم.

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أمازون تفتتح مركزها الجوي

انتظر المحللون إطلاق المركز بسبب قدرته على تسريع عمليات التسليم بشكل كبير. ومساعدة الشركة في اللحاق بشركات النقل مثل UPS و FedEx.

ووصف تقرير صادر في الخريف الماضي المركز بأنه العمود الفقري لجهود أمازون لتطوير مجموعة شاملة من خدمات التوصيل المحلية عبر الولايات المتحدة.

وجرى تصميمه ليستوعب 100 طائرة تحمل علامة الشركة التجارية. ويتعامل مع ما يقدر بـ 200 رحلة جوية في اليوم. مما يعكس طموحات الشركة في جلب المزيد من عمليات الشحن الجوي.

علاوة على ذلك تساءل المستثمرون عما إذا كانت أمازون تقدم خدمات الشحن الجوي لشركات أخرى كوسيلة لتوليد إيرادات جديدة.

وتمتلك Amazon Air الآن أكثر من 75 طائرة في الشبكة. وتتوقع الشركة أن يكون لديها أكثر من 80 طائرة في هذا الوقت من العام المقبل. و 85 طائرة، مستأجرة ومملوكة، بحلول نهاية عام 2022.

واستحوذت الشركة في شهر يناير على 11 طائرة بوينج 767-300 مستخدمة من Delta و WestJet. وهي أول عملية شراء مباشرة لها مع انخفاض أسعار الطائرات في الوباء.

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