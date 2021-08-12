أشهر طريقة في تيك توك لتعديل الصور عبر آيفون

قامت أحد المؤثرات في تطبيق تيك توك بنشر طريقة جديدة لتعديل الصور عبر آيفون.

وقد جاءت هذه الطريقة على شكل نصيحة من المؤثرة لتصل إلى صورة نهائية مميزة.

كما حازت هذه الطريقة على إعجاب الملايين حول العالم، حيث ظهرت الطريقة يوم الجمعة الماضية ووصلت إلى 12.5 مليون مستخدم عند كتابتنا لهذا المقال.

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طريقة تيك توك لتعديل الصور

تعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي على تطبيق تعديل الصور المدمج في هواتف آيفون، ولكن تستطيع استخدامها مع أي تطبيق تعديل صور معتاد.

كما تحتاج لالتقاط صورة في مكان مشمس وواضح للغاية حتى تحصل على أفضل نتيجة ممكنة.

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ويمكنك تعديل الصور عبر طريقة تيك توك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الصورة التي ترغب في تعديلها، ومن ثم اضغط على زر تعديل الموجود في أعلى الشاشة لتظهر واجهة التعديل.

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وبعد ذلك يمكنك تغيير القيم التالية لتصبح كما ظهرت في فيديو الطريقة بالترتيب نفسه وهي :

إبدأ برفع درجة لتعرض والسطوع إلى درجة 100

ثم اخفض درجة Highlights إلى -32

وبعد ذلك اجعل درجة الظلال تصل إلى -26

ومن ثم اخفض درجة التباين لتصل إلى -30

ثم اخفض درجة السطوع لتصل إلى -15

وبعد ذلك ارفع درجة النقطة السوداء لتصل إلي 10

ثم اجعل قيمة التشبع تصل إلى 10

وبعد ذلك اجعل قيمة Vibrance تصل إلى 8

وغير قيمة الدفء إلى 10

ثم إرفع قيمة Tint لتصل إلى 29

وبعد ذلك ارفع قيمة Sharpness إلى 14

واجعل قيمة Definition Feather تصل إلى 23

وإخيرًا أعد قيمة التعرض إلى 0

وعندما تنتهي من تعديل الصورة عبر هذه القيم، فإنك تحصل على صورة تناسب أجواء الصيف ويمكنك مشاركتها مع أصدقائك عبر وسائل التواصل المختلفة.

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تطبيق الطريقة مع هواتف أندرويد

تستطيع استخدام هذه الطريقة مع هواتف أندرويد عبر أي تطبيق تعديل صور متاح على أجهزة أندرويد.

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ويمكنك استخدام أحد التطبيقات المشهورة مثل Snapseed أو lightroom، وهي تطبيقات احترافية تساعدك على تعديل الصور.

كما تستطيع حفظ هذه الطريقة كنموذج تعديل معد مسبقًا في تطبيق lightroom لتطبيقه عبر ضغطة زر واحدة.

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