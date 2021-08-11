كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة شاومي عن روبوت رباعي الأرجل اسمه CyberDog، وهو عبارة عن آلة تجريبية مفتوحة المصدر تقول الشركة إنها تحمل إمكانيات غير مسبوقة.

ويعتبر CyberDog أحدث مثال لتبني شركات التكنولوجيا للشكل الرباعي في الروبوتات. وأبرز مثال على هذا الاتجاه هو Spot، وهي آلة صنعتها شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية.

وتم طرح Spot في العام الماضي مقابل 74500 دولار وتم استخدامه لمجموعة من الاستخدامات، من مسح المناجم الخطرة إلى مساعدة الأطباء على التواصل مع المرضى عن بعد.

وليس من الواضح الغرض من CyberDog. وشددت الشركة في بيان صحفي على طبيعة المصدر المفتوح لتصميم الجهاز. وأوضحت أنها تطلق 1000 وحدة فقط مبدئيًا لمعجبي شاومي والمهندسين وعشاق الروبوتات.

وتقول الشركة إنها تأمل أن يقوم هؤلاء المستخدمون الأوائل بدفع تطوير وإمكانات الروبوتات الرباعية وتسعير الروبوت لبيعه. وتكلف أول 1000 وحدة 9999 يوان، أو ما يقرب من 1540 دولار.

ويسلط نفس البيان الصحفي الضوء على الطبيعة الشبيهة بالحيوانات الأليفة في CyberDog، بما في ذلك قدرته على الاستجابة للأوامر الصوتية ومتابعة مالكها مثل كلب حقيقي.

وبالنظر إلى صور CyberDog، فمن الواضح أن الشركة لا تروج للجهاز كمنافس لـ Aibo، الكلب الروبوتي الخاص بشركة سوني.

وتقول الشركة إن CyberDog ذكي بما يكفي لأداء الشقلبات الخلفية، ويمكنه الهرولة بسرعة 3.2 متر في الثانية (مقارنة بسرعة 3.9 متر في الثانية لروبوت Spot)، مع وزن 3 كيلوجرام (مقارنة بوزن 5.2 كيلو جرام لروبوت Spot).

ويتم تشغيل CyberDog بواسطة منصة Jetson Xavier AI من إنفيديا. ومجهز بمجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار.

CyberDog هو روبوت جديد من شاومي

تشمل هذه المستشعرات المستشعرات التي تعمل باللمس ووحدة GPS وعدسة عين السمكة ذات الزاوية الواسعة للغاية وكاميرا RealSense من Intel D450 لاستشعار العمق. وهذه المكونات تمكن الروبوت من التنقل بشكل شبه ذاتي.

ويمكن لـ CyberDog تحليل محيطه في الوقت الفعلي وإنشاء خرائط ملاحية ورسم وجهته وتجنب العقبات. وبالاقتران مع وضع الإنسان وتتبع التعرف على الوجوه، فإن CyberDog قادر على متابعة مالكه.

ويمكن للجهاز أيضًا الاستجابة للأوامر الصوتية، بما في ذلك التعرف على كلمات التنبيه والتعليمات. أو يمكن التحكم فيه باستخدام تطبيق هاتف ذكي متصل.

ويحتوي CyberDog أيضًا على ثلاثة منافذ USB-C ومنفذ HDMI واحد، التي تقول الشركة إنه يمكن استخدامها لتخصيص العتاد. وتقترح الشركة إمكانية إضافة مستشعرات ليدار وكاميرات بانورامية وأضواء بحث إلى الروبوت.

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