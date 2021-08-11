وضع التصفح الخفي في جوجل كروم يعرضك لخطر الاختراق

يستخدم الكثيرين وضع التصفح الخفي في جوجل كروم ظنًا منهم أن هذا الوضع يستطيع حماية بياناتك الشخصية وحاسبك.

ولكن يعرضك وضع التصفح الخفي للكثير من المخاطر عبر الإنترنت، وقد يكون سببًا في اختراق حاسوبك.

وينطبق كل ما نذكره اليوم في مقالنا على جميع المتصفحات التي تقدم وضعًا خفيًا للتصفح وليس جوجل كروم فقط.

البيانات التي يخفيها وضع التصفح الخفي في جوجل كروم

يعمل وضع التصفح الخفي على منع المتصفح من تخزين بعض البيانات عنك مثل ملفات الكوكيز أو بيانات تسجيل الدخول.

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كما أن المواقع التي تزورها في وضع التصفح الخفي لا تظهر في سجل تاريخ زياراتك للمواقع، لذلك يساعدك هذا الوضع على إخفاء زيارتك للمواقع المختلفة عبره.

ويخفي هذا الوضع كذلك جميع بيانات تصفحك لهذا الموقع عن شركات الإعلانات و خوادمها، لذلك يمكنك أن تبحث عن منتج بعينه ولا ترى إعلانات كثيرة عنه لاحقًا.

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البيانات التي لا يخفيها الوضع الخفي

يركز وضع التصفح الخفي على إخفاء بيانات التصفح وسجله في حاسوبك فقط، لذلك يستطيع أي شخص يستخدم تطبيق مراقبة أن يصل إلى بيانات التصفح.

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وذلك عبر مراقبة اتصال جهازك بالإنترنت بدلًا من مراقبة الحاسب، لذلك يستطيع أي شخص لديه وصول إلى شبكة الإنترنت نفسها.

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كما يستطيع مزود الإنترنت الخاص بك الوصول إلى جميع بيانات تصفحك بسهولة، ويعني هذا أن المخترقين أيضًا قادرين على الوصول إلى هذه البيانات.

وإذا قمت بتسجيل الدخول في أحد المواقع عبر حسابك الرئيسي، فإن كل ما تقوم به عبر الحساب يتم تسجيله داخل الموقع وفي قواعد بيانات جوجل.

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التصفح الآمن الحقيقي

بينما يساعدك الوضع الخفي في إخفاء ما تقوم به عبر جهازك، إلا أنه يقف عاجزًا أمام المراقبة عبر شبكات الإنترنت.

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لذلك يجب عليك أن تستخدم التطبيقات الخاصة بحماية بيانات التصفح وإخفائها عن الشركات وشبكات الإنترنت.

وتعتبر تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية VPN أحد أشهر التطبيقات القادرة على حماية بياناتك وإخفائها عن أعين المتطفلين.

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وتستطيع تطبيقات VPN إخفاء بياناتك عن المواقع التي تتصفحها وأعين المتطفلين سواءً كانوا مزودي خدمة الإنترنت أو مخترقين.

لذلك يفضل أن تستخدم هذه التطبيقات إذا كنت ترغب في حماية بياناتك وخصوصيتك.

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