نورتون تشتري أفاست مقابل 8.6 مليارات دولار

من المقرر أن تشتري شركة نورتون NortonLifeLock شركة أفاست Avast في صفقة تقدر قيمتها بنحو 8.6 مليارات دولار، مما يمنح شركة الأمن السيبراني الأمريكية إمكانية الوصول إلى واحدة من أكبر قواعد العملاء في هذه الصناعة.

وقالت الشركتان في بيان إن حملة الأسهم في أفاست يحصلون على أموال نقدية وأسهم بقيمة الصفقة بين 8.1 و 8.6 مليارات دولار.

وبمجرد اكتمال الدمج، يظل فينسينت بيليت، الرئيس التنفيذي لشركة NortonLifeLock، الرئيس التنفيذي، ويكون للشركة مقر مزدوج في أريزونا وبراغ.

وقالت الشركات إن الرئيس التنفيذي لشركة أفاست أوندريج فليسيك يصبح المدير وينضم إلى مجلس الإدارة.

وقالت نورتون إن نحو 1000 وظيفة، أو ما يصل إلى 25 في المئة في الشركة المندمجة معرضة للخطر بسبب التداخل في المسؤولية.

وأضافت: لدينا أقل من 5000 موظف تقريبًا وندير الشركة في المستقبل عند نحو 4000. وتؤثر التسريحات في كلتا الشركتين ويتم تنفيذها في جميع المناطق الجغرافية.

وأدت هجمات طلب الفدية العالية المستوى على الشركات الكبيرة وموفري البنية التحتية إلى زيادة الطلب على البرامج للحماية من المتسللين.

وتعمل الصفقة على زيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير لـ NortonLifeLock، التي كانت تُعرف باسم سيمانتيك. وذلك قبل أن تبيع أعمالها في مجال أمن المؤسسات لشركة برودكوم في عام 2019 مقابل 10.7 مليارات دولار.

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نورتون تشتري أفاست

يوجد برنامج نورتون لمكافحة الفيروسات بأشكال مختلفة منذ عام 1991، وظل خيارًا شائعًا للمستهلكين لمدة 30 عامًا.

لدى أفاست التي تتخذ من براغ مقراً لها 435 مليون مشترك مجاني. وتجذب العملاء إلى منتج أساسي مجاني وتحاول تحويلهم إلى مستخدمين يدفعون باستخدام برامج أكثر تقدمًا.

وتوفر الشركة برامج للمستهلكين والشركات الصغيرة لمدة 11 عامًا، واستحوذت على AVG منذ خمس سنوات.

ومن خلال هذا الاندماج، يمكن لشركة NortonLifeLock تعزيز منصتها للسلامة الإلكترونية وإتاحتها لأكثر من 500 مليون مستخدم. ويكون لدينا أيضًا القدرة على زيادة تسريع الابتكار لتحويل السلامة عبر الإنترنت.

واتفق كلا الرئيسين التنفيذيين على أن الزيادة الكبيرة في الهجمات الإلكترونية الموسعة والمدمرة أثناء الوباء خلقت طلبًا جديدًا على أدوات الأمن الرقمي، وفرصة للشركات للتنافس على شريحة أكبر من عائدات الأمن السيبراني.

ويجب أن يؤدي الدمج إلى منتجات مكافحة الفيروسات التي تتضمن مزايا تركيز Avast على الخصوصية وتجربة NortonLifeLock في الهوية. وكل ذلك في وقت يكون فيه الأمن السيبراني أمرًا بالغ الأهمية لكل من المستهلكين والشركات.

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