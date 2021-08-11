مرسيدس EQS الكهربائية تأتي بسعر 100 ألف دولار

أكدت شركة مرسيدس أن EQS، سيارتها الكهربائية الرائدة، تكلف ما لا يقل عن 100 ألف دولار، حيث بدأت بتلقي الطلبات في ألمانيا.

وتعتبر EQS واحدة من أكثر السيارات المنتظرة لهذا العام. ويبدأ النموذج الأساسي +EQS 450، الذي يحتوي على بطارية بقدرة 90 كيلو واط ويستخدم محركًا كهربائيًا واحدًا لتشغيل العجلات الخلفية، من 124 ألف دولار.

ويتميز النموذج الأكثر تكلفة EQS 580 4MATIC الثنائي المحرك بحزمة بطارية 107.8 كيلو واط والدفع الرباعي، ويبدأ من 159 ألف دولار.

ونظرًا لأن المشترين يحددون مواصفات EQS، يمكن أن ترتفع الأسعار أكثر. ولكن حتى بمجرد امتلاك السيارة، تستخدم مرسيدس نظام EQS لاختبار ما إذا كان العملاء يهتمون بالدفع لفتح أو قبول الميزات الأخرى التي توفرها تحديثات البرامج عبر الهواء.

على سبيل المثال، تحد مرسيدس إلكترونيًا من زاوية توجيه العجلات الخلفية بمقدار 4.5 درجة. ولكن يكون هناك خيار بعد الشراء لدفع المزيد من المال للشركة لزيادة زاوية التوجيه هذه إلى 10 درجات. وذلك مقابل 1547 يورو للحصول على نصف قطر دوران أكثر إحكامًا.

وتقول الشركة إنها تخطط حتى لتقديم عمليات تنشيط مؤقتة وفترات تجريبية مجانية لهذه الميزات لجذب العملاء.

وهناك المزيد من عمليات البيع التي تركز على البرامج والتي تكون متاحة. ومقابل 89 يورو شهريًا (بعد عام مجاني)، يحصل مالكو EQS على امتياز لعب ألعاب Tetris و Sudoku وغيرها من الألعاب المصغرة. وذلك عبر الشاشة الضخمة في لوحة القيادة، من بين ميزات أخرى.

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مرسيدس: EQS الكهربائية تكلف أكثر من 100 ألف دولار

يشار إلى أن الشركة الألمانية ليست الشركة الوحيدة التي تجرب أفكارًا كهذه. ولن تكون الأخيرة حيث يزيد صانعو السيارات من مقدار تحكم الحاسب في العناصر المختلفة.

وكانت تيسلا رائدة في هذه الفكرة من خلال إتاحة ميزات مثل نظام المرشد الآلي للشراء عبر التحديثات الهوائية.

كما باعت الشركة في مرحلة ما بعض السيارات ذات البطاريات الأكبر حجمًا التي كانت محدودة إلكترونيًا بمدى أقل. ويمكن للمالكين الدفع لفتح هذه السعة الإضافية.

ويوجد عدد كبير جدًا من الخيارات للاختيار من بينها. ولكن هناك أيضًا بعض الحزم التي تبسط العملية من خلال تجميع العديد من الميزات: الحزمة المتقدمة (2082 يورو) والحزمة المتقدمة بلس (7021 يورو). والحزمة المميزة (11781 يورو) والحزمة المميزة بلس (14994 يورو).

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