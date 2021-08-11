كيف تمكنت فيسبوك من إعطاء الوجوه التعبيرية أصواتًا

كشفت شركة فيسبوك خلال شهر يوليو الماضي عن ميزة Soundmojis الجديدة. والتي تقدم أصواتًا للوجوه التعبرية داخل تطبيق ماسنجر. وآلية عمل هذه الميزة بسيطة، عندما ترسل وجه تعبيري للطرف الآخر ويقوم هو بالضغط عليه سيسمح الصوت المخصص به.

وقد تم تقدم هذه الميزة اللطيفة بطريقة مميزة. حيث أنك بمجرد أن تجربها ستحب أن تستمر في استخدامها وتستمع لكل الأصوات المرتبطة بالوجوه التعبيرية.

لكن كيف قامت فيسبوك بتطوير هذه الميزة؟ والإجابة لهذا السؤال تتمحور حول فريق تصميم الصوتيات الخاص بالشركة. وهو الذي يعمل على تصميم وابتكار كافة الأصوات المرتبطة بتطبيقات فيسبوك، بما في ذلك أصوات الإشعارات وغيرها.

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أصوات الوجوه التعبيرية في فيسبوك

صمم فريق الصوتيات في الشركة أصواتًا أيقونية عديدة. مثل صوت وصول رسالة جديدة على ماسنجر، صوت وصول إشعار جديد على فيسبوك، والأصوات التفاعلية مثل الصوت الذي يصدر عندما يكون الطرف الآخر على ماسنجر يكتب رسالته.

وخلال الأشهر السابقة، فريق المهندسين الخاص بالصوتيات كان يعمل بشكل رئيسي على جمع الأصوات وتعديلها لغرض إطلاقها في خاصية Soundmojis. وهي صوتيات لا تتعدى مدتها بضعة ثوان.

وقد صرّ Will Littlejohn، مدير قسم تصميم الصوتيات في فيسبوك قائلًا: “الوجوه التعبيرية من أكثر العناصر المرئية المعبرة والتي يمكن استخدامها بدلًا من الكلمات. وإضافة صوتيات لهذه الرموز يجعلها أكثر تعبيرًا وحيوية”.

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ولكي تستخدم ميزة Soundmojis أنت في حاجة لإعطاء الصلاحية لماسنجر ليصل إلى الصوتيات. وبعدها عليك أن تضغط على أيقونة الوجوه التعبيرية كما هي العادة، وستجد تبويب جديد يحمل علامة أشبه بالسماعات. وهو الذي يضم الوجوه التعبيرية الصوتية.

ومن ناحية أخرى، عدد من المهتمين بالأمر مثل Jeremy Burge محرر مجلة Emojipedia لم يعجبوا بالخاصية الجديدة. وقد صرّح Burge بأنه غير قادر على تصور أي سيناريو قد يحتاج منه أن يستخدم وجوه تعبيرية ناطقة.

وقد طورت فيسبوك الخاصية الجديدة لتكون حصرية لها. حيث أن الشركة وطبقًا لما صرّح به Littlejohn لا تفكر في إتاحة الخاصية لتطبيقات المراسلة الأخرى. أي أنها لن تجعل ابتكارها الجديد مفتوح المصدر أو تابع لمعايير Unicode.

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إلى جانب ما سبق، أكد مدير قسم تصميم الصوتيات أن جميع الصوتيات المستخدمة أصلية بالكامل وغير مشتقة من أي عمل فني سابق. حيث قام فريق فيسبوك بالتقاط الأصوات من أماكن وأحداث مختلفة وفي أوقات مختلفة ليتم دمجها وتعديلها لاحقًا.

ومثال على ذلك، الصوت الخاص بالوجه التعبيري للماعز تم التقاطه من ماعز حقيقية بعد تقديم الطعام لها، وقد تم تصميم هذا الصوت تكريمًا لمارك زكربيرج والذي -ولسبب ما- يربّي الماعز كحيوانات أليفة.