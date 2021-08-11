كيفية إضاءة الشموع في ماين كرافت

وصلت الشموع في ماين كرافت متأخرة قليلًا، حيث تم اضافتها في التحديث رقم 1.17 الذي صدر في يونيو الماضي.

كما أنها وصلت إلى نسخة Bedrock متأخرة قليلًا عن نسخة جافا، ولكن في النهاية وصلت إليها وأصبحت جاهزة للاستخدام.

طريقة صناعة الشموع في ماين كرافت

تستطيع صناعة الشموع داخل ماين كرافت عبر استخدام شمع العسل مع خيط، ومن ثم تضع الشمع في البداية في المنتصف المربع الموجود أمامك وتضع الخيط فوقه حتى تحصل على شمعة.

ويمكنك صناعة شموع ملونة بألوان مختلفة عبر استخدام الصبغة التي ترغب في تحويل لون الشمعة إليها وبعد ذلك وضع الشمعة فوق الصبغة.

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وهذا ينتج شموعًا ملونة باللون الذي اخترته لها، وتضم اللعبة حوالي 16 لونًا مختلفًا للشموع حتى تختار بينها كما ترغب.

لذلك لا تقلق فعد الشموع الموجودة داخل اللعبة وألوانها أكثر من كافية.

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استخدامات الشموع

تأتي الشموع بأكثر استخدام داخل اللعبة، حيث تستطيع وضع أكثر من شمعة معًا – حتى 4 شمعات فقط- لتقوم بزيادة إضاءة المكان حولك.

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وتستطيع كل شمعة الوصول إلى مستوى إضاءة حتى 3 نقط إضاءة، وإذا قمت بجمع أربعة شموع معًا فإنك تحصل على مستوى إضاءة يصل إلى 12 نقطة.

لذلك تستطيع استخدام الشموع من أجل إعطاء الكهوف والمناطق الموجودة حولك المزيد من الإضاءة ذات المظهر الجميل.

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ويمكنك وضع شمعة واحدة فوق الكعكة الغير مأكولة، ولكن عندما تقوم بأكل الكعكة فإن الشمعة تسقط إلى الأرض.

وتستطيع إشعال الشموع عبر المقذوفات النارية مثل الحديد وحجر القداحة، كما يمكنك استخدام السيف المشتعل إضاءتها.

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وأما إذا كنت ترغب في إطفاء الشمعة من أجل إعادة استخدامها مجددًا، فإنك تحتاج لسكب الماء عليه.

ولكن إن قمت بسكب الكثير من المياه فوق الشمعة فإنها تصبح غير صالحة للاستخدام مرة أخرى وتحتاج أن تتركها حتى تجف.

وتستطيع الإحتفاظ بالشموع معك وإعادة استخدامها مجددًا مرة أخرى إن كانت لا تزال صالحة للاستخدام ولم يتم إتلافها.

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