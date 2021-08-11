شاومي تعلن عن Mix 4 مع كاميرا أسفل الشاشة

أعلنت شركة شاومي عن هاتف Xiaomi MIX 4، وهو أول هاتف في سلسلة Mi Mix يتم الإعلان عنه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ولطالما كانت هواتف Mix تدور حول تصميمات دون حواف مع شاشات سلسة. ويستمر Xiaomi MIX 4 في هذه الفكرة من خلال تسويق تقنية تعمل عليها الشركة منذ فترة طويلة، وهي كاميرا سيلفي توجد مباشرة أسفل الشاشة.

وتطلق الشركة على هذه التقنية اسم الكاميرا أسفل الشاشة CUP. وذلك بالرغم من أنها تشبه كاميرات الصور الشخصية الموجودة أسفل الشاشة التي رأيناها من الشركات الأخرى.

ومثل أحدث جهود أوبو و ZTE، تحتوي شاشة Xiaomi MIX 4 على كثافة 400 بكسل بالإنش الواحد تسمح للضوء بالمرور إلى كاميرا الصور الشخصية، التي تصفها الشركة بأنها غير مرئية تقريبًا.

وتأتي الكاميرا بدقة 20 ميجابكسل. بينما تأتي الشاشة المنحنية من نوع OLED بقياس 6.67 إنش وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز.

وتقول الشركة إن الكاميرا أسفل الشاشة CUP هي تقنية تتكرر عبر ثلاثة أجيال رئيسية، وخمس سنوات، وستين براءة اختراع، واستثمار بقيمة 77 مليون دولار، ومئات المهندسين.

وتعهدت الشركة في العام الماضي ببدء إنتاج الهواتف الذكية بكميات كبيرة باستخدام تقنية الكاميرا أسفل الشاشة من الجيل الثالث في عام 2021. لذلك فهي تفي بهذا الوعد مع Xiaomi MIX 4.

ويعد هاتف Xiaomi MIX 4 أول هاتف يتم الإعلان عنه بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888 Plus. وتم إقران المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

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شاومي تعلن عن Xiaomi MIX 4

يتضمن الجهاز كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة بريسكوب بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي جهاز Xiaomi MIX 4 على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بقدرة 120 واط سلكيًا. و 50 واط لاسلكيًا.

يذكر أن هذا ليس أول هاتف من الشركة مع شحن سريع 120 واط. ولكن قد يكون الأسرع، وتدعي شاومي أن البطارية تحصل على شحن كامل في أقل من 15 دقيقة. مقارنة بـ 23 دقيقة في Mi 10 Ultra العام الماضي.

وفي غضون ذلك، يستغرق الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط 28 دقيقة لتصل إلى 100 بالمائة.

وتبدأ المبيعات الرسمية يوم 16 أغسطس في الصين. ويأتي Xiaomi MIX 4 بأربعة أنواع تخزين:

8 جيجابايت + 128 جيجا بايت بسعر 4999 يوان (نحو 770 دولار).

8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 5299 يوان (نحو 820 دولار).

12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 5799 يوان (نحو 895 دولار).

12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 6299 يوان (نحو 970 دولار).

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