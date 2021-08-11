سامسونج تعلن عن Galaxy Z Fold 3 مع S PEN

أعلنت شركة سامسونج خلال حدث Unpacked عن ما تراه على أنه مستقبل الهواتف، وهو الأجهزة القابلة للطي، حيث كشفت عن هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، وهما يعرضان إمكانات الشاشات القابلة للطي بطرق مختلفة.

ويعد Galaxy Z Fold 3 جهازًا للإنتاجية إذ يحتوي الآن على شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز من الداخل والخارج. مع إضافة دعم للقلم الإلكتروني S Pen. ولكن ما هو أكثر أهمية من ترقيات المواصفات المعتادة هو الرسالة التي ترسلها سامسونج حول المتانة، حيث إن هذا الهاتف أكثر مرونة من سابقاته.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو رابع هاتف Galaxy Fold تقنيًا. وخطت الشركة خطوات واسعة مع Galaxy Z Fold 2. ولكن بعض الأشخاص ما زالوا يواجهون مشكلة مع الشاشات ومشاكل أخرى في إيقاف العرض عند الاستخدام العادي للجهاز.

وبالنسبة إلى جهاز Galaxy Z Fold 3، أجرت الشركة عددًا كبيرًا من التغييرات على مواد الجهاز والتصميم الداخلي، التي من المفترض أن تمنح الهاتف الذكي القابل للطي الذي تبلغ قيمته 1799 دولار فرصة أفضل للاستمرار لسنوات.

ويبدو الهاتف مشابهًا لهاتف Galaxy Z Fold 2. ولكن التحسينات موجودة في كل مكان. وأصبح الفيلم الواقي للشاشة الآن أقوى بنسبة 80 في المئة.

وتستخدم سامسونج Gorilla Glass Victus عبر شاشة الغطاء لتحسين الحماية من السقوط. وأصبح الألومنيوم في مفصل الطي أقوى الآن بنسبة 10 في المئة. مع تصنيف الجهاز بأكمله وفقًا لمعيار مقاومة الماء IPX8، مما يعني أنه يمكنك غمره لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 888 ويحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ويأتي بإعدادات تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وهناك كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، ولا تزال العدسة العريضة بفتحة f/1.8 والعدسة العريضة جدًا بفتحة f/2.0 والعدسة المقربة بفتحة f/2.4 تستخدم مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل.

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سامسونج تعلن عن Galaxy Z Fold 3

كما أن فتحات العدسة لم تتغير. ولكن العدسة المقربة تتميز الآن بتثبيت الصورة البصري. والكاميرا بدقة 10 ميجابكسل على شاشة الغلاف هي نفسها أيضًا.

ولكن هناك تغيير كبير في الكاميرا الموجودة عبر الشاشة الأساسية لجهاز Galaxy Z Fold 3. تحولت من كاميرا سيلفي ذات ثقب إلى كاميرا أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل. وتقول الشركة إنها مناسبة لمكالمات Zoom وغيرها من مؤتمرات الفيديو.

أما بالنسبة لقلم S Pen، فإن القلم يعمل عبر الشاشة الأساسية بقياس 7.6 إنشات. وطورت الشركة قلم S Pen إصدار Fold Edition الخاص الذي يغطي جميع الأساسيات. ويدعم أيضًا قلم S Pen Pro الأغلى ثمناً ويضيف إيماءات الهواء وبعض حيل البلوتوث.

ويحتوي S Pen Pro على مفتاح تبديل يمكنك قلبه عند استخدام القلم مع أجهزة الشركة الأخرى. ويبدو أنهم يستخدمون ترددًا مختلفًا عن Z Fold 3.

ويحتوي كلا القلمين المتوافقين على رأس قابل للسحب مصمم هندسيًا بشكل خاص يحد من القوة التي يمكنك تطبيقها على شاشة الجهاز.

وتتيح لك ميزة Labs الجديدة في الإعدادات وضع أي تطبيق في شاشة مقسمة أو عرض منبثق عند القيام بمهام متعددة.

ويمكنك أيضًا تخصيص نسبة العرض إلى الارتفاع للتطبيق. وتقول الشركة إنها حسنت إيماءات المهام المتعددة وتعد بتجربة أكثر تماسكًا وبديهية. ويمكنك الآن تثبيت لوحة Edge بشكل دائم على جانب الشاشة.

وتبدأ الطلبات المسبقة للهاتف اليوم وهو متوفر بثلاثة ألوان الأسود والأخضر والفضي. ويتم طرح الهاتف الرائد القابل للطي في 27 أغسطس إلى جانب Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Buds 2 وساعتين ذكيتين جديدتين قدمتهما الشركة اليوم أيضًا.

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