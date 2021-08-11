سامسونج تعلن عن Galaxy Watch4 وWatch4 Classic

أعلنت شركة سامسونج خلال حدث Unpacked عن ما تراه على أنه مستقبل الهواتف، وهو الأجهزة القابلة للطي، حيث كشفت عن هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، وهما يعرضان إمكانات الشاشات القابلة للطي بطرق مختلفة.

وإلى جانب الأجهزة المحمولة، كشفت سامسونج أيضًا عن الأجيال الجديدة من أجهزتها القابلة للارتداء، والمتمثلة في سماعات Galaxy Buds 2، وساعات Galaxy Watch4 وWatch 4 Classic.

وتأتي الساعات مع مميزات جديدة لتتبع الصحة واللياقة، إلى جانب إمكانية قياس تركيبة الجسم بشكل مباشر. حيث ستكون الساعات الجديدة قادرة على تزويدك بالكتلة العضلية وكتلة العظام إلى جانب نسبة الدهون في جسمك.

وتقدم الساعات الجديدة خاصية التحديات الرياضية، وهي مشابهة لما تقدمه آبل في ساعتها الذكية. وكما سلف الذكر، تأتي الساعة في إصدارين، الإصدار العادي والإصدار كلاسيك.

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سامسونج تعلن عن Galaxy Watch 4

تأتي الساعة بخيارين للقياس الخاص بها، وهم 40 و44 ملي متر. ويتوفر إصدار 40مم بالألوان الأسود، الذهبي، والفضي. بينما يتوفر إصدار 44مم بنفس الألوان مع استبدال الذهبي والأخضر.

والخواص الصحية والرياضية للساعة تتضمن تتبع النوم وإعطاء المستخدم صورة كاملة عن جودة نومه. كما تقدر الساعة على قياس ضغط الدم، إلى جانب خاصية ECG لمتابعة نبضات القلب وقياسها، وتنبيه المستخدم في حالة هناك أمر غير طبيعي.

وإلى جانب ما سبق، تقدم الساعة خاصية تتبع الشخير أثناء النوم، إلى جانب خاصية قياس نسبة الأكسجين في الدماء، وهي خاصية أساسية في ظل تفشي فيروس كوفيد-19.

الخواص الرياضية ستشمل التحديات الجماعية مع الأهل والأصدقاء، إلى جانب التمارين اليومية، وعند إكمالها سيتم امتلاء خاناتها على الساعة، مما يعطي للمستخدم شعور جيد.

وتأتي الساعة مع سوار رياضي من المطاط، وحواف تدعم اللمس بشكل دائري مثل ساعات Active الأقدم من سامسونج. إلى جانب أن جسم الساعة يأتي من الألمونيوم. وتغطى الشاشة بطبقة حماية Gorilla Glass DX+.

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سامسونج تعلن عن Galaxy Watch 4 Classic

يقدم الإصدار كلاسيك من الساعة نفس المواصفات الصحية والرياضية. لكنه يختلف عنه في الألوان والقياسات.

ويأتي هذا الإصدار بقياسات 42 مم أو 46 مم. في حين أن الساعة تتوفر باللونين الأسود والفضي فقط. بينما تقدم الساعة حواف فيزيائية مثل ساعات Galaxy Watch الأولى ومن خلالها يمكن التحكم في مهام الساعة.

وتعتمد الساعة على سوار رياضي أيضًا لكن من خامة مختلفة. وهو أمر غريب حيث اعتادت ساعات كلاسيك أن تأتي بسوار جلدي. تغطي الساعة طبقة حماية Gorilla Glass DX.

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المواصفات التقنية

تشترك الساعات في نفس المواصفات التقنية الداخلية. حيث تأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 1.5 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزينية بسعة 16 جيجابايت.

وتأتي الساعة مع نظام Wear OS كما هو معروف، لكن مع عبارة Powered by Samsung، وهي ما توضح مدى تعديلات سامسونج على نظام جوجل! كما تأتي الساعات مع معالج إكسينوس W920 ثنائي الأنوية ذو التردد 1.18 جيجاهيرتز. وهو معالج مميز بدقة تصنيع 5 نانومتر.

البطارية تأتي بسعات 247 ملي أمبير للإصدار العادي، و361 ملي أمبير للإصدار الأكبر في القياس. مع مقاومة المياه والغبار بمعايير 5ATM + IP68، إلى جانب معيار MIL-STD-810G للمتانة.

وتأتي الساعة مع مايكروفون، سماعات خارجية، دعم الاهتزاز. إلى جانب دعم بلوتوث 5.0، واي-فاي، NFC، نظام تحديد الموقع، وشبكات الاتصال في بعض البلدان.

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