سامسونج تعلن عن Galaxy Buds 2 مع إلغاء الضوضاء النشط

أعلنت شركة سامسونج خلال حدث Unpacked عن ما تراه على أنه مستقبل الهواتف، وهو الأجهزة القابلة للطي، حيث كشفت عن هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، وهما يعرضان إمكانات الشاشات القابلة للطي بطرق مختلفة.

وإلى جانب الأجهزة المحمولة، كشفت سامسونج أيضًا عن سماعة Galaxy Buds 2. ويحمل الإصدار الجديد خاصية عزل الضوضاء النشط ANC في حين أنه يأتي بسعر 149 دولار أمريكي فقط.

وهذه من المرات القليلة التي نرى تلك التقنية في هذه الفئة السعرية. وفي الوقت الحالي تتوفر من سامسونج أيضًا إصدارات Buds Live وBuds Pro بأسعار 170 و200 دولار أمريكي على الترتيب.

وتتفوق السماعة الجديدة على إصدار Live بتقديم خاصية عزل إلغاء الضوضاء النشط، كما أنها الأصغر من حيث الحجم والأخف من حيث الوزن، إلى جانب أن علبة السماعة صغيرة ومدمجة التصميم، وتأتي مع ألوان لامعة وليست مطفية.

اقرأ أيضًا: سامسونج تعلن عن Galaxy Z Fold 3 مع S PEN

سامسونج تعلن عن Galaxy Buds 2

وتتميز السماعة بقدرتها على الاتصال بشكل سريع وتلقائي مع هواتف سامسونج. كما أنه ستسمح بالاتصال بأي هاتف أو جهاز آخر من خلال إتصال البلوتوث التقليدي.

ونظرًا لصغر حجم السماعة فهي تثبت في الأذن بشكل مثالي، إلى جانب تصميم السماعات نفسها وتماشيها مع شكل الأذن.

وما قد يعيب السماعة هو أنها لا تدعم إيقاف الموسيقى بشكل تلقائي عندما يتم خلعها من الأذن، هذا إلى جانب أنها تدعم مقاومة المياه بمعيار IPX2 فقط، وهو معيار ضعيف مقارنةً بمعيار IPX7 الذي يقدمه بعض المنافسين، والذي تقدمه سامسونج بنفسها في الفئة الأعلى.

اقرأ أيضًا: جوجل تقحم سامسونج في المنافسة مع ساعة آبل

وبالنسبة لعمر البطارية فسماعة Galaxy Buds 2 ستقدم خمس ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر مع تفعيل وضعية إلغاء الضوضاء النشط. وستكون العلبة الخاصة بها قادرة على شحنها لعشرين ساعة إضافية.

وفي حالة الاستخدام بدون وضع عزل الضوضاء فستصمد السماعة إلى سبع ساعات ونصف من التشغيل المستمر، ويتضاعف الرقم إلى 29 ساعة بالشحن من خلال العلبة.

وتدعم السماعة أيضًا خاصية الصوت المحيطي. إلى جانب دعم الصوت التكيفي ثنائي الاتجاهات. هذا بينما تستطيع السماعات أن تعمل لمدة ساعة كاملة عند شحنها لمدة 5 دقائق فقط. إلى جانب دعم السماعات للشحن اللاسلكي.

تأتي السماعات باللون الأسود، الأبيض، الزيتوني والزهري. بينما تظل العلبة باللون الأبيض في ويتغير فقط لونها من الداخل ولون السماعات.

اقرأ أيضًا: سامسونج تعلن عن Galaxy Z Flip 3 بشاشة أكبر