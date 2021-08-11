تعرف على جميع الكائنات في لعبة ماين كرافت

تأتي لعبة ماين كرافت بمجموعة كبيرة للغاية من الكائنات المتنوعة التي تملأ عالمها، ويطلق على هذه الكائنات اختصارًا Mob.

وتختلف نوايا كائنات ماين كرافت بحسب نوعها، لذلك تجد بعض الكائنات المتوحشة مثل Creepers أو الأشباح.

كما تجد بعض الأنواع الهادئة المسالمة التي يمكنك تربيتها لتستفيد منها أو تركها تمضي بهدوء دون مواجهتها.

وتنقسم كائنات ماين كرافت بشكل عام إلى عدة مجموعات وهي :

الكائنات المسالمة: وهي مجموعة من الكائنات التي لن تهاجمك وتهرب عند تعرضها للهجوم، ويمكنهم التكاثر داخل عالم اللعبة، كما يمكنك ترويضها.

كائنات محايدة: تختلف الكائنات المحايدة عن الباقي في استجابتها للهجوم عليها، حيث تعاود الهجوم عليك، كما تبدأ بعض هذه الكائنات بالهجوم على بعضها البعض.

وحوش ماين كرافت: تبدأ هذه الوحوش في مهاجمتك مباشرةً إذا دخلت ضمن نطاق الهجوم الخاص بها، لذلك يجب أن تحذر عند مقابلتها والتعرض إليها.

كائنات ماين كرافت المسالمة

تعيش هذه الكائنات بشكل طبيعي في المراعي والغابات داخل عالم ماين كرافت، ولا تبدأ هذه الكائنات بمهاجمتك حتى إذا بدأت أنت بمهاجمتها.

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كما تستطيع تربية وترويض بعض هذه الكائنات للاستفادة منها ومن المنتجات التي تقدمها لك، وتضم هذه الفئة تجار القرى.

لذلك تستطيع التوجه إلى أي قرية داخل اللعبة والبدء في تبادل المنتجات والأموال مع سكانها مثل التجار والمزارعين.

وتضم هذه الفئة الكائنات التالية:

الخراف

الأبقار

الثعالب

الخفافيش

الدجاج

القطط البرية

الخنازير

صغار الدببة القطبية

عملاق الجليد

الأرانب

أسماك السلمون

Mooshroom

الحبار

Strider

السلاحف والأسماك الاستوائية

Pufferfish

الحمار : يمكن ترويضه

الحصان يمكن ترويضه

القطة يمكن ترويضه

الببغاء يمكن ترويضه

البغل يمكن ترويضه

الحصان العظمي يمكن ترويضه

الكائنات المحايدة

تختلف هذه الكائنات عن المسالمة في أنها تستجيب للهجوم عليها، لذلك يجب أن تتجنب الهجوم عليها إلا إذا كنت مستعدًا.

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ولكن تنتج هذه الكائنات مجموعة من النقاط وتترك لك على الأرض أمورًا يمكن أن تستفيد منها، لذلك يمكنك أن توازن بين خطر الهجوم عليها والفائدة منه.

وتضم هذه المجموعة الكائنات التالية: الدلافين، الدبب القطبية، اللاما، دببة الباندا، الذئاب، النحل، عملاق الحديد، الماعز.

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الوحوش المفترسة

يمكن لهذه الوحوش أن تبدأ الهجوم عليك فور استشعار وجودك في منطقتها، حيث تستطيع الاحساس بك عن بعد 16 مكعب في العادة.

وتضم هذه القائمة الوحوش التالية:

Evoker

Vindicator

Pillager

Ravager

Ravager Jockey

Vex

Chicken Jockey

Endermite

Guardian

Elder Guardian

Shulker

Skeleton Horseman

Husk

Stray

Phantom

Blaze

Creeper

Ghast

Magma Cube

Silverfish

Skeleton

Slime

Spider Jockey

Zombie

Zombie Villager

Drowned

Wither Skeleton

Witch

Hoglin

Zoglin

Piglin Brute

Warden

لذلك يجب ألا تقترب من هذه الوحوش أو تحاول الهجوم عليها إن لم تكن مستعدًا لها، ويمكنك أن تجد هذه الوحوش في الكهوف وقرب المناطق السكنية.

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كما توجد بعض الوحوش التي تمتلك منطقة واسعة، وتستطيع أن تستشعر بك إذا دخلت هذه المنطقة مباشرةً.

وذلك مثل الوحوش الرئيسية أو Boss الموجودة داخل اللعبة الذي يبدأ بمهاجمتك في منطقة واسعة ويمتلك الكثير من نقاط الحياة.

كما توجد بعض الوحوش الطائرة التي تبدأ حياتها في السماء، ومن ثم تهجم عليك لتحاول هزيمتك والتخلص منك.

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وبينما تحتاج إلى معدات خاصة لقتل بعض هذه الوحوش، إلا أنك تستطيع هزيمة الغالبية العظمى منها بسهولة عبر أدواتك المعتادة.

كما تعطي هذه الوحوش الكثير من نقاط الخبرة في حالة هزيمتها وتترك لك Loot مميز يمكنك أن تستفيد منه لاحقًا داخل اللعبة.

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