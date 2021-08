تعرف على Warden .. وحوش ماين كرافت الجديدة

تتنوع وحوش ماين كرافت بشكل كبير داخل اللعبة بحسب المكان الذي تلتقي بها فيه، حيث قد تقابل ال Creepers المعتادين أو Mob إذا كنت فوق سطح الأرض.

ولكن يقدم تحديث 1.18 الجديد للعبة ماين كرافت وحوشًا جديدة تعرف بإسم Warden، ويمكنك أن تلتقيها في كهوف اللعبة.

يمكنك أن تقابل الوحوش الجديدة في أعماق منطقة Deep Dark Biome، حيث لا تظهر الوحوش الجديدة إلا في أعماق هذه الكهوف.

كما يبدو أن هذه الوحوش لا ترى أمامها، وتعتمد على حاسة السمع لتحديد موقعك بدلًا من رؤيتك.

لذلك يمكنك التغلب عليها إذا تسللت بهدوء كبير، أو تسببت في ضجة محيطة بها تجعلها تُشيح برأسها عنك.

تعتمد هذه الوحوش على الصوت لتحديد موقعك، لذلك تجدها تتحرك بشكل عشوائي في المنطقة المحيطة بها، وذلك في محاولة لتحديد موقعك.

كما تسبب وحوش Warden في تقلبات للضوء حولها، حيث تتكون الوحوش من مجموعة من المواد المظلمة التي تمتص الضوء.

لذلك تستطيع الهروب من هذه الوحوش وحماية نفسك منها عبر التسلسل صامتًا حولها، أو الوقوف ثابتًا في مكانك.

وإذا التقط Warden صوت خطواتك وبدأ في التحرك ناحيتك، فإنك تستطيع قذف كرات الثلج أو أي شيء آخر تمتلكه لتشتت انتباهه.

ويتحرك الوحش بشكل بطيء في العادة، ولكن إذا استشعر وجود اللاعب إلى جواره فإنه يزيد من سرعته حتى يلحق بك.

ولكن لا يبدو أن وحوش Warden قادرة على مجاراة سرعة اللاعب، لذلك تستطيع الهرب منها إلى مكان آمن بسهولة.

ولا تؤثر السموم بأنواعها على هذا الوحش، لذلك لا يمكن أن تجعله بطيئًا عبر استخدام السموم أو أي جرعة سحرية أخرى.

لم تكشف ماين كرافت بشكل رسمي عن معلومات الهجوم على الوحش وطريقة التغلب عليه، حيث كشفت عنه في مشهد صغير.

ولكن كان اللاعب في هذا المشهد يرتدي درع Neitherite الذي يعتبر أقوى درع موجود في اللعبة حاليًا، وبالرغم من ذلك تمكن الوحش من هزيمته في ضربات سريعة.

Down in the deep dark, every flailed limb, every opened chest or every thrown snowball can be sensed by this terrifying new mob: the Warden!

You can try running away… Oh, but they’ll sense that movement too!

↣ https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/MBot7Oksov

— Minecraft (@Minecraft) October 3, 2020