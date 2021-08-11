إتش بي تعلن عن أجهزة Chrome OS جديدة

أعلنت شركة إتش بي عن حاسبين جديدين يعملان بنظام التشغيل Chrome OS ضمن مجموعتها التي تركز على المستهلك.

ويعتبر الحاسب الأول Chromebase AiO بمثابة جهاز مكتبي متعدد الإمكانات مزود بشاشة يمكن تدويرها من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي.

بينما يعد الجهاز الثاني Chromebook x2 11 بمثابة حاسب خفيف الوزن قابل للفصل يمكن أن ينتقل بسهولة من وضع الحاسب المحمول إلى الوضع اللوحي.

كما أعلنت الشركة عن طرح شاشة تعمل بمنفذ USB-C بقياس 24 إنش. وتم تصميم جميع المنتجات الثلاثة الجديدة للطلاب والأسر والمستهلكين بشكل عام.

ويتوفر Chromebase AiO هذا الشهر، بينما يتوفر Chromebook x2 11 في شهر أكتوبر. ويبدأ كلا الجهازين بسعر 599.99 دولار للإعدادات الأساسية. وتتوفر شاشة M24fd USB-C في شهر أكتوبر مقابل 249.99 دولار.

إتش بي Chromebase AiO

يعد Chromebase AiO الذي تبلغ تكلفته 600 دولار أمريكي وما فوق جهاز حاسب متعدد الإمكانات مزود بشاشة عرض دوارة. وهو الأول من نوعه لأجهزة حاسب سطح المكتب التي تعمل بنظام التشغيل Chrome OS من فئة الكل في واحد.

وتبلغ دقة الشاشة التي تعمل باللمس بقياس 21.5 إنش 1920×1080 بكسل، وتأتي مع معالج Pentium Gold أو شريحة Core i3 من الجيل العاشر.

ويحتوي إعداد Pentium Gold الأساسي على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من مساحة تخزين eMMC.

ويمكنك الحصول على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة SSD بسعة 256 جيجابايت.

وصنعت الشركة القاعدة المخروطية للجهاز من الألومنيوم وتحتوي على مكبرات صوت مزدوجة بقدرة 5 واط وأربعة منافذ بالإضافة إلى منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

وتتوفر كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو. ويمكنك تعطيل الكاميرا أو الميكروفونات بشكل انتقائي باستخدام مصراع Chromebase المدمج.

وإلى جانب قدرتها على التدوير من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي، يمكن إمالة الشاشة إلى الخلف بمقدار 20 درجة.

وتقول الشركة إن الوضع العمودي يسهل قراءة صفحات الويب الطويلة أو العمل مع المستندات.

إتش بي CHROMEBOOK X2 11

جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل Chrome OS بقياس 11 إنش مزود بلوحة مفاتيح مغناطيسية ومسند لاستخدامه في وضع الحاسب المحمول.

يحتوي على معالج Snapdragon 7c من كوالكوم (شريحة الجيل الأول، وليس إصدار الجيل الثاني الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا) واتصال 4G LTE اختياري (وليس 5G). وتدعي إتش بي أنه يستمر بالعمل حتى 11 ساعة.

وتتميز الشاشة التي تعمل باللمس بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 ودقة 2160×1440 بكسل. والجهاز اللوحي نفسه مصنوع من الألومنيوم ويحتوي على منفذي USB-C للشحن ونقل البيانات وقارئ بطاقة microSD.

وتم دمج قارئ بصمات الأصابع في زر الطاقة لعمليات تسجيل الدخول البيومترية. بينما توفر مكبرات الصوت المزدوجة الصوت.

وتتوفر كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو. بينما توجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في الخلف لالتقاط الصور أو مسح المستندات ضوئيًا.

ويتوفر جهاز Chromebook x2 11 بسعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.

وتأتي النماذج المجهزة بتقنية LTE مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت للتخزين أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من السعة التخزينية.

ويشتمل الصندوق على قلم لاسلكي يتم توصيله مغناطيسيًا بجانب الحاسب لإعادة الشحن. ويمكن استخدامه مع تطبيق الويب التقدمي Cursive الجديد من جوجل لتدوين الملاحظات والرسم.

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شاشة HP M24FD USB-C

عبارة عن شاشة USB-C حاصلة على شهادة “يعمل مع كروم بوك” من جوجل لإعداد بسيط باستخدام حاسب محمول يعمل بنظام التشغيل Chrome OS.

ويمكنها توفير ما يصل إلى 65 واط من الطاقة لجهاز الحاسب المحمول المتصل عبر كابل USB-C. أو يمكنك توصيلها بأجهزة أخرى عبر HDMI (1.4) أو VGA. ويوجد أيضًا منفذا USB-A عبر الشاشة للأجهزة الطرفية الأخرى.

وتأتي الشاشة بقياس 23.8 إنش وبدقة 1920×1080 بكسل. وتقول الشركة إن لديها زوايا عرض أفقية وعمودية تبلغ 178 درجة وتدعم تقنية FreeSync من AMD للعب أكثر سلاسة، مع معدلات تحديث تصل إلى 75 هرتز.

وتم تصنيف السطوع حتى 300 شمعة ويوجد طلاء مضاد للتوهج عبر الشاشة نفسها. وتدعي إتش بي تغطية تصل إلى 99 في المئة لمساحة ألوان sRGB.

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