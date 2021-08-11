أهم ميزات الأمان الجديدة في أندرويد 12

يعمل نظام أندرويد 12 على تحسين تجربة الأمان وحماية المستخدمين عبر هواتفهم، وذلك عبر عدة مميزات جديدة.

وقد أصبحت اختيارات الأمان وتحسينها أولوية لدى الشركات حديثًا، حيث بدأت هذه العادة عندما قامت آبل بالكشف عن الأمور التي يستخدمها التطبيق أثناء فتحه.

وتحاول جوجل إثبات أنها لا تسرق بيانات المستخدمين ولا تجمعهم عنهم بيانات ليست في حاجة إليها، وذلك عبر مميزات الأمان الجديدة في أندرويد 12 التي نتحدث عنها اليوم.

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واجهة الأمان في أندرويد 12

تعتبر واجهة الأمان في النظام الجديد أحد أهم التحديثات الخاصة بحماية المستخدمين، وقد ظهرت في النسخة التجريبية الثانية من النظام.

وتستطيع الوصول إلى واجهة الأمان الجديدة عبر التوجه إلى إعدادات الخصوصية، ومن ثم تجد اختيار الواجهة موجودًا أمامك.

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وتعرض واجهة الأمان الصلاحيات التي تمتلكها التطبيقات المثبتة على هاتفك، واستخدام هذه التطبيقات لتلك الصلاحيات على شكل رسم بياني دائري.

ويظهر هذا الرسم جميع الصلاحيات التي تم استخدامها عبر هاتفك في المدة الزمنية التي تقوم بتحديدها.

لذلك إذا قام أحد التطبيقات باستخدام صلاحيات الوصول إلى موقعك، فإن الجزء الخاص بالموقع في الرسم البياني يزداد قليلًا.

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كما تزودك واجهة الأمان بسجل وصول التطبيقات إلى الصلاحيات المختلفة عبر الضغط على القسم الخاص بها في الرسم البياني.

حيث تستطيع عرض الأوقات التي تم الوصول فيها إلى موقعك وأي تطبيق طالب بالوصول إلى موقعك عبر الهاتف.

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ولكن تحتاج إلى تفعيل اختيار خاص لتتمكن من عرض صلاحيات تطبيقات النظام والأوقات التي استخدمتها فيها.

ويعرض سجل الوصول إلى الصلاحيات المدة التي قام التطبيق باستخدام الصلاحيات فيها، لذلك إن كان هناك تطبيق يتتبع موقعك طوال اليوم فإنه يظهر المدة بأكملها داخل السجل.

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الإعدادات السريعة الجديدة

تعمل هذه الإعدادات كزر تفعيل صلاحيات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون، حيث تستطيع الضغط عليها لإيقاف وصول هذا التطبيق إليها.

لذلك إن كنت ترغب في إيقاف وصول التطبيق للكاميرا مؤقتًا، فإنك تحتاج لسحب الشاشة من الأعلى والوصول إلى الإعدادات السريعة، ومن ثم الضغط على زر الوصول إلى الكاميرا.

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تنبيه استخدام الصلاحيات

تقوم آبل بتنبيه المستخدم لاستخدام الكاميرا أو الميكروفون عبر نقطة مضيئة تظهر أعلى الشاشة، ولكن لا يظهر أي شعار داخل هذه النقطة.

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وقد قامت جوجل بإستخدام رموز تعبيرية للكاميرا والميكروفون، حيث تظهر هذه الرموز في أعلى الشاشة لتخبرك بأن التطبيق يستخدم الكاميرا.

وتستطيع عبر الضغط على هذا الشعار أن تصل إلى إعدادات صلاحيات الكاميرا والتحكم فيها مباشرةً.

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