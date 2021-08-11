أخطاء قد تسبب في تلف بطارية آيفون

يتسبب تلف بطارية آيفون في الكثير من الإزعاج للمستخدمين، حيث يعتمد أداء الهاتف وسرعته على جودة البطارية الخاصة به.

لذلك قدمت آبل في تحديث iOS 13 خاصية جديدة تعرض لك حالة البطارية بنسبة مئوية مقارنةً بحالتها عندما اقتنيت الهاتف لأول مرة.

ونتحدث معكم عبر مقالنا اليوم عن أفضل الطرق لحماية بطارية آيفون وكيف تتجنب الأخطاء التي قد تسبب في تلفها.

الحفاظ على بطارية آيفون

تتعلق عملية تلف البطاريات بطريقة استخدام الهاتف وشحنه، كما تتلف بشكل طبيعي نتيجة التقدم في العمر والاستخدام المستمر.

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وتقول آبل بأن عمر البطارية الإفتراضي يتأثر بعمر مكونات البطارية الكيميائية، وهي تتأثر بدرجات الحرارة وأسلوب شحن الهاتف الذي تتبعه.

ويتسبب ازدياد العمر الكيميائي للبطارية في فقدان الشحن بإستمرار والحاجة لشحن الهاتف على فترات قصيرة.

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لذلك قدمت آبل خاصية تخصيص شحن البطارية، حيث تسمح هذه الخاصية بتنظيم دورة الشحن الخاصة بالهاتف لتتمكن من الحفاظ على حالة البطارية بشكل جيد.

وذلك عبر تنظيم عملية شحن البطارية بحسب جدول نومك اليومي والوقت الذي تقوم بإزالة الهاتف من الشاحن فيه فالعادة.

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وتسمح البطارية للهاتف أن يشحن بشكل طبيعي ومعتاد حتى يصل إلى 80٪ من نسبة الشحن، ومن ثم تقوم بإيقاف عملية الشحن حتى يصبح جاهزًا بنسبة 100٪ عندما تنهض من النوم.

كلما أمضى الهاتف فترة أقل وهو مشحون بنسبة 100٪ كلما زاد عمر البطارية الافتراضي وأصبح أدائها أفضل كثيرًا.

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تفعيل الشحن المخصص للبطارية

تعمل هذه الخاصية على هواتف iOS 13 فقط، ولكن من غير المتوقع أن توجد هواتف عاملة بنظام أقل من ios 13.

وحتى تقوم بتفعيل هذه الخاصية كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات، ومن ثم البطارية، ثم صحة البطارية ثم الشحن المخصص للبطارية.

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وبعد ذلك قم بتفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على زر التفعيل، ويجب أن تسمح للهاتف بجمع البيانات الخاصة بالمكان حتى تعمل الخاصية بشكل جيد.

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