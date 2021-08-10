لينكدإن تضيف خيار اجتماع الفيديو المضمن

طرحت منصة لينكدإن خيارًا جديدًا للفيديو داخل نظامها للمراسلة، الذي يوفر طريقة أخرى للتواصل مع المستخدمين، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق فيديو منفصل.

ويأتي ذلك بعد أن أضافت المنصة الدعم للعديد من موفري الفيديو التابعين لجهات خارجية خلال العام الماضي من أجل تسهيل اجتماعات الفيديو ضمنها.

وبالنظر إلى أن العالم قد احتضن بشكل متزايد الاتصالات الافتراضية خلال العام الماضي، فقد أصبح الاتصال عبر الفيديو ضروريًا للمحادثات المهنية.

ومع أكثر من 744 مليون عضو ضمن لينكدإن، فإن المنصة تريد أن تجعل المحادثات المهنية أكثر خصوصية. خاصة في هذا الوقت من العمل الهجين والبعيد حيث لا يستطيع الكثير منا الالتقاء شخصيًا.

وقالت المنصة: من خلال البحث الأولي عن وظيفة المحادثة من شخص إلى شخص، أردنا زيادة إنتاجية أعضائنا مع الحفاظ على السلامة وذلك من خلال إضافة مؤتمرات الفيديو كجزء من تجربة المراسلة.

وأضافت: يمكن للأعضاء الاتصال بشكل افتراضي مع الحفاظ على السياق من محادثتهم الحالية. كما يمكن للأعضاء الآن جدولة اجتماعات الفيديو المجانية مع شبكتهم دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق أو الاشتراك في أي خدمة.

ويتوفر خيار رسائل الفيديو الجديد داخل نظام الدردشة الخاص بالمنصة عبر خيار “إنشاء اجتماع فيديو” داخل نافذة الدردشة. الذي يوفر أيضًا القدرة على التبديل إلى موفري الفيديو الآخرين إذا كنت ترغب في ذلك.

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لينكدإن تضيف اجتماع الفيديو

تجعل واجهة مستخدم الدردشة المرئية في المنصة من السهل الاتصال في الوقت الحالي لتحسين المناقشة.

وتتضمن الواجه أيضًا معلومات الحساب لكل مستخدم، التي يتم عرضها في الجزء السفلي من شاشة الفيديو. مما يوفر سياقًا إضافيًا حول من يتحدث، بناءً على السيرة الذاتية للحساب عبر لينكدإن.

بالإضافة إلى ذلك تتطلع المنصة أيضًا إلى المساعدة في تسهيل اتصال الفيديو حيثما أمكن. وذلك من خلال مطالبات جديدة يتم تشغيلها داخل الدردشة عند تضمين المصطلحات ذات الصلة في النص.

وعند تشغيلها، تتم إضافة أزرار “إنشاء محادثة فيديو” جديدة إلى رسالتك، مما يتيح لك بدء مكالمة فيديو بسهولة مباشرة من سلسلة محادثاتك.

وتعد الدردشة المرئية ضمن المنصة من الناحية الوظيفية ليست جديدة، وذلك لأن المستخدمين تمكنوا من تسهيل ذلك من خلال أدوات الفيديو التابعة لجهات خارجية لبعض الوقت.

ومن المرجح أن يدفع المزيد من المستخدمين إلى استخدام الاجتماعات الفيديوية في المحادثات لتعزيز الاتصال وبناء روابط أقوى مع شركاء الأعمال المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك تطور المنصة العديد من الميزات الجديدة لمحادثات الفيديو، بما فيها:

تكامل التقويم بحيث يرسل الاجتماع المجدول بريدًا إلكترونيًا مع ICS إلى كلا الطرفين.

السماح بالدردشة أثناء إجراء محادثة فيديو.

مشاركة الشاشة والخلفيات الافتراضية.

وتتطلع المنصة أيضًا إلى إضافة اجتماعات جماعية، حيث لا يدعم النظام الحالي سوى مناقشات الفيديو الفردية.

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