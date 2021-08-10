تعتبر عملية إخفاء التطبيقات في هاتف سامسونج أمرًا سهلًا للغاية ومفيدًا في الوقت نفسه. حيث تتيح لك إخفاء التطبيقات الحساسة عن أعين الآخرين الذين يستخدمون هاتفك بصورة متكررة خاصة الأطفال. بالإضافة إلى إخفاء التطبيقات التي تشتت انتباهك بشكل متكرر.

كيفية إخفاء التطبيقات في هاتف سامسونج

تعتبر عملية إخفاء التطبيقات في هاتف سامسونج محدودة نوعًا ما. وبينما يمكنك إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية. ولكن لا توجد طريقة للوصول إليها مرة أخرى حتى تقوم بعكس العملية.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف سامسونج.

اضغط على خيار إعدادات الشاشة الرئيسية ومن ثم حدد خيار التطبيقات المخفية.

حدد التطبيقات التي تريد إخفاءها من الشاشة الرئيسية ومن ثم اضغط على خيار تم بالأسفل.

تظهر التطبيقات التي حددتها في مربع أعلى الشاشة.

لإلغاء إخفاء التطبيقات ارجع إلى هذه القائمة واضغط على خيار التطبيقات في المربع العلوي لإزالتها من قائمة التطبيقات المخفية.

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جدير بالذكر أن إصدار نظام التشغيل أندرويد 12 القادم يقدم دعمًا لقفل المجلدات محليًا وهو ما يمكن أن يساعدك بشكل كبير في إخفاء التطبيقات والمجلدات الحساسة في الوقت نفسه.

وأصبحت سامسونج تضمن منذ فترة الإعلانات في هواتفها الذكية التي تظهر في شاشة القفل أو مركز الإشعارات. وفي بعض تطبيقاتها الأصلية التي تأتي مثبتة سابقًا مثل تطبيق الطقس و Samsung Pay وعند استخدام مساعدها الصوتي بيكسبي.

ولكن مع إطلاق هواتف سلسلة Galaxy S21 فقد أصبح الأمر أسوأ، حيث تظهر أنواع مختلفة من الإعلانات في كل تطبيق من تطبيقات سامسونج الأصلية تقريبًا.

ومع أن الشركة لا تقدم أي طريقة رسمية لتعطيل ظهور هذه الإعلانات بشكل نهائي في هواتفها. ولكن لا تزال هناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها لتخفيف ظهورها إلى الحد الأدنى. ولمعرفة كيفية القيام بذلك اطلع على المقال التالي: 3 طرق لإيقاف ظهور الإعلانات في هاتف سامسونج

وإذا كان لديك هاتف آيفون فيمكنك إخفاء شاشتك الرئيسية وإعادة ترتيب أيقونات التطبيقات عبر الشاشة الرئيسية وإعداد الأدوات المصغرة لجعل الشاشة الرئيسية أكثر إفادة وجاذبية. ونقل صفحات كاملة لإعادة ترتيبها أو إخفائها أو حذفها تمامًا. ولمعرفة كيفية القيام بذلك اطلع على المقال التالي: إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية في آيفون