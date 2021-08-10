فايرفوكس يجعل HTTPS افتراضي أثناء التصفح

أعلنت مؤسسة موزيلا عن تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس يجلب الإصدار 91. وهو يحل محل الإصدار 90 والإصدارات السابقة.

وتم إجراء تحديث رئيسي في النسخة 91 مع وضع التصفح الخاص باستخدام اتصالات HTTPS المشفرة افتراضيًا إن أمكن.

ويدعم بروتوكول HTTPS الاتصالات الآمنة والمشفرة بين المتصفح والمواقع التي يزورها المستخدم. وترسل اتصالات HTTP القياسية البيانات عبر الإنترنت بنص واضح غير محمي مما يسمح لأي متسلل باعتراض البيانات وعرضها.

ويعد HTTPS هو السياسة الافتراضية للتصفح في وضع التصفح الخاص ضمن النسخة 91 من المتصفح.

وتقول موزيلا: إنه تحسن كبير في كيفية التعامل مع عناوين صفحات الويب التي تدعم الأمان.

ويتحقق المتصفح تلقائيًا من أي عنوان ويب تم إدخاله في شريط العناوين لمعرفة ما إذا كان يدعم اتصالات HTTPS.

ويتم التعامل مع صفحات الويب التي لا تدعم الاتصالات الآمنة افتراضيًا عبر اتصالات HTTP القياسية.

ويتمثل أحد التحذيرات المحتملة لاستخدام الاتصال الآمن في أن الأمان لا يتم تطبيقه بشكل مباشر عبر تحميل مكونات الصفحة، بما في ذلك الصور أو الأنماط أو البرامج النصية.

ومع ذلك، فإن HTTPS يضمن تحميل الصفحات بأكبر قدر ممكن من الأمان. وتقول موزيلا إنه عند تحميل صفحة باستخدام HTTPS، في معظم الحالات، يتم أيضًا تحميل مكونات الصفحة باستخدام الاتصال الآمن.

وتخطط موزيلا لجعل HTTPS الخيار الافتراضي للجلسات خارج وضع التصفح الخاص في التحديثات المستقبلية.

ويجب أن يحصل مستخدمو الإصدارات القديمة من المتصفح على تحديث 91 تلقائيًا. ويمكن لأي شخص يتطلع إلى التبديل إلى فايرفوكس من متصفح آخر تنزيل النسخة 91.

اقرأ أيضًا: 5 أسباب لاستخدام فايرفوكس بدلًا من جوجل كروم

فايرفوكس يجعل HTTPS افتراضي

بعد أن قدمت موزيلا في النسخة 81 واجهة طباعة جديدة، تمت إزالة الطباعة المبسطة في ذلك التحديث، وهو خيار لتحويل المحتوى إلى نسخة محسنة للطباعة.

وتعرض الطباعة المبسطة نسخة من الصفحة بناءً على ميزة عرض القارئ في المتصفح. وينصب التركيز على المقالة والمحتوى ذي الصلة مثل الصور، ولا يتم عرض القوائم والإعلانات والكتل الأخرى على الموقع في الوضع.

وتستعد النسخة الحالية من المتصفح الخيار، ويمكنك تحديده مرة أخرى في مربع حوار الطباعة.

ويدعم المتصفح تسجيل الدخول إلى حسابات العمل والمدرسة من مايكروسوفت باستخدام تسجيل الدخول الأحادي في ويندوز.

وهناك تحسينات الحماية الكاملة لملفات تعريف الارتباط التي تعمل على تحديث منطق مسح ملفات تعريف الارتباط وتكشف للمستخدمين مواقع الويب التي تخزن المعلومات محليًا.

ويتم حفظ جميع التنزيلات في المجلد الافتراضي أو المجلد المحدد، حتى إذا تم تحديد خيار فتح بدلًا من تنزيل.

ويشار إلى أن فايرفوكس ليس المتصفح الوحيد الذي يجعل HTTPS هو البروتوكول الافتراضي. وجعلت النسخة 90 من متصفح جوجل كروم الصادرة في شهر أبريل 2021 بروتوكول HTTPS هو الافتراضي الذي يستخدمه المتصفح لجميع الجلسات، وليس فقط الجلسات الخاصة. وجلبت النسخة 90 أيضًا برنامج ترميز AV1 إلى محادثات الفيديو.

اقرأ أيضًا: Rally من موزيلا تشارك بياناتك مع العلماء