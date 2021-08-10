نشر تطبيق سناب شات نظرة عامة جديدة على جهوده المستمرة لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، التي توفر أيضًا بعض الأفكار القيمة حول التباين بينه وبين المنصات الأخرى، ولماذا يتطلب الأمر نهجًا فريدًا ومخصصًا.

وبينما تعمل فيسبوك وتويتر على احتواء مشكلة المعلومات الخطأ، لا سيما حول الآثار الجانبية للقاح وسط جائحة فيروس كورونا. ظل سناب شات إلى حد كبير بعيدًا عن المناقشة حول نفسه. مع نهجه البديل للتواصل الاجتماعي الذي يحتمل أن يحدد إطار عمل لإدارة توزيع الأخبار بشكل أفضل في هذا الصدد.

ويقول التطبيق إنه يشهد نجاحًا في نهجه للتضليل والأمان بسبب تصميمه، الذي يركز على الحفاظ على الاتصالات الوثيقة، بدلاً من البث لعامة الناس.

وأوضح: تم إنشاء سناب شات في الأصل لمساعدة الأشخاص على التحدث إلى الأصدقاء المقربين، بدلاً من توفير الفرصة لبث الرسائل عبر التطبيق. وشعرنا دائمًا بمسؤولية عميقة للتأكد من أن الأخبار والمعلومات التي يراها مجتمعنا موثوقة ومن مصادر موثوقة وواضحة.

وتوفر الطبيعة الأكثر حصرًا للتطبيق بعض الفوائد في هذا الصدد، إلى جانب توفير نقطة مهمة حول سبب اختلاف تسويق سناب شات.

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سناب شات يحدد نهجه بشأن المعلومات المضللة

قال التطبيق: لا نسمح للمحتوى غير الخاضع للراقبة بفرصة الانتشار السريع عبر تطبيقنا. ولا نقدم خلاصة مفتوحة غير خاضعة للإشراف حيث يمكن للأفراد أو الناشرين غير الخاضعين للتدقيق بث معلومات كاذبة.

ويحفز نهج الخلاصة العامة، الذي يسعى إلى تضخيم المحتوى الذي يولد أكبر قدر من المشاركة، المعلومات المضللة. وتم التأكيد على هذا عدة مرات.

ووجدت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2018 أن القصص الإخبارية الكاذبة تزيد احتمالية إعادة تغريدها بنسبة 70 في المئة أكثر من التقارير الحقيقية.

وفي حين أن سلاسل إعادة التغريد الخاصة بالتقارير الكاذبة عبر تويتر تصل إلى عمق متتالي يبلغ 20 ضعف الحقائق. فقد وجدت دراسة أخرى نشرت العام الماضي أن فيسبوك تقود حركة مرور كبيرة إلى مصادر إخبارية غير جديرة بالثقة.

وطورت مجلات الشائعات في هوليوود صناعة كاملة حول التقارير الطويلة، وحتى القصص الكاذبة بشكل صارخ، لأن مشاركة شيء مثير للجدل أكثر إثارة للاهتمام، وهو أكثر إثارة من حياة الناس اليومية.

وعندما توسع نفس الإطار ليشمل الأخبار السياسية والمعلومات الصحية، أصبح لذلك عواقب وخيمة وخطيرة.

ويتجنب التطبيق ذلك من خلال عدم تقديمه عمدًا خلاصة عامة. الأمر الذي يقلل من الحافز على أن تكون المواضيع مثيرة للجدل أو البحث عن الإعجابات والتعليقات.

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