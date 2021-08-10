حدثت شركة جوجل صفحة الدعم الفني الخاصة بها لخدمة Google One لتوضح أن VPN من Google One متاح الآن في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى ثمانية بلدان.

وتعد Google One بمثابة خدمة سحابية قائمة على الاشتراك من جوجل، وتقدم مجموعة واسعة من خطط التخزين التي تتراوح من 100 جيجابايت وصولاً إلى 30 تيرابايت.

وفي بعض الخطط، تقدم الشركة أيضًا هدايا مجانية مثل استرداد نقدي بنسبة 10 في المئة لمشتريات متجر جوجل، وجلسات احترافية مع خبراء الشركة، وحالة ذهبية على نقاط Google Play.

وأضافت الشركة في العام الماضي ميزة أخرى إلى الخطط ذات المستوى الأعلى تتمثل في الوصول إلى شبكة افتراضية خاصة أو VPN.

وكان الوصول إلى VPN ضمن Google One متاحًا في السابق للمشتركين في الولايات المتحدة فقط. ولكن الوصول يشهد الآن توسعًا على نطاق أوسع مع بدء تشغيل الخدمة في أمريكا الشمالية وخمس دول أوروبية.

وإذا كنت تقيم في أحد هذه الأسواق، يمكنك الآن الاستفادة من خدمة VPN المجانية من Google One. ولكن يجب أن تكون مشتركًا في خطة 2 تيرابايت أو أعلى للاستفادة من هذه الميزة.

وللوصول إلى VPN، افتح تطبيق Google One عبر جهاز أندرويد ومن ثم انقر فوق علامة التبويب “الفوائد” في الأعلى، ومن هناك، قم بتشغيل VPN.

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جوجل توفر خدمة VPN خارج الولايات المتحدة

تهدف خدمة VPN التي تقدمها عملاقة البحث بشكل أساسي إلى جعل التصفح أكثر أمانًا وخصوصية. وذلك عن طريق توجيه حركة المرور عبر نفق مشفر. وتقول الشركة إن VPN يحميك بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.

ولن يساعد ذلك كثيرًا في التحايل على القيود الجغرافية حيث لا يوجد خيار للتبديل إلى بلدان أو خوادم مختلفة. وتلاحظ الشركة أيضًا أنك لن تتمكن من استخدام خدمة VPN عند السفر إلى بلد غير مدعوم.

وحصل VPN من Google One على العديد من التحسينات منذ ظهوره لأول مرة. وتمت إضافة وظيفة قائمة VPN البيضاء الجديدة إلى الخدمة في شهر يونيو، مما يسمح للمستخدمين بتجاوز تطبيقات معينة من VPN.

وأضافت الشركة في الآونة الأخيرة زر “غفوة” جديد يتيح للمستخدمين إيقاف VPN مؤقتًا لفترة قصيرة.

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