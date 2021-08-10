تطور منصة تويتر خيارًا جديدًا يتيح لك إزالة متابعين معينين من جمهورك دون منعهم من متابعتك مرة أخرى في المستقبل.

ومن الممكن في الوقت الحالي إزالة متابعين معينين من جمهورك عن طريق حظرهم أولاً ،مما يزيلهم من مجموعة المتابعة. ومن ثم إلغاء الحظر مرة أخرى، مما يؤدي إلى إزالتهم بشكل أساسي دون جعل هذا الإجراء علنيًا.

ولكن يبدو أن المنصة تبحث عن خيار لتبسيط هذه المهمة وجعلها سلسلة مثل إزالة متابع.

ونشر باحث التطبيق أليساندرو بالوزي عدة لقطات من الخيار الذي قيد التطوير. ويمكنك الخيار الجديد من إزالة المتابعين، مما يمنعهم من رؤية تغريداتك. وذلك بالرغم من أنهم يظلون قادرين على البحث عنك وعن تغريداتك في التطبيق، وإعادة متابعتك مرة أخرى إذا اختاروا ذلك.

وبناءً على هذه الأمثلة الأولية، يبدو أن المستخدمين يكونون قادرين على استخدام خيار إزالة المتابعين من خلاصة التغريدات الرئيسية ومن حساب مستخدم محددة مباشرةً، مع عرض خيار “إزالة هذا المتابع” الجديد في قائمة التغريدات ذات النقاط الثلاث.

وكما لوحظ، هناك أوقات قد ترغب فيها في إزالة شخص ما من قائمتك. ولكن قد لا ترغب في حظره. نتيجة لذلك قد تكون هذه طريقة أقل تصادمية لتجنبهم ومنعهم من مشاهدة تغريداتك المستقبلية.

وقد لا يلاحظون ذلك، ويمكنك الاستمرار دون تفاعلهم معك في المستقبل. وإذا لاحظوا أنه تمت إزالتهم، فإن بإمكانك إلقاء اللوم على خطأ ضمن المنصة، مما يقلل من شعور الإنزعاج المحتمل عندما يكتشفون ذلك.

ويمكن أن يكون للميزة حالات استخدام وفوائد محددة بالنسبة للعلامات التجارية. إذ قد تكون خيارًا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تحسين جمهور تغريداتها، إذا أردت، على سبيل المثال، إزالة الحسابات التي لن تكون عملاء أبدًا، ولا تساهم في عمليتك.

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تويتر تريد جعلك قادرًا على إزالة متابعين معينين

قد يكون المتابعون مثل هذا يحرفون بياناتك. إذ ما الهدف من معرفة أفضل أوقاتك للتغريد إذا لم تكن الحسابات التي تصل إليها مهتمة بالمحتوى.

ومن خلال تحسين جمهورك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين وصولك إلى المنصة، والتأكد من وصولك إلى الأشخاص المناسبين بتغريداتك. بينما قد يكون ذلك مفيدًا أيضًا لاستهداف المتابعين المتشابهين في عملية إعلانات تويتر.

ومن المحتمل أن يتحسن الأداء عند الوصول إلى المتابعين المناسبين – أولئك الذين من المحتمل أن يكونوا عملاء لك.

وقد يبدو أن الميزة لا تضيف الكثير من الناحية الوظيفية، نظرًا لأن المستخدمين الفرديين يمكنهم القيام. ولكن هناك مزايا محددة يمكن الحصول عليها من خلال توفير المزيد من القدرة على إزالة المتابعين غير المرغوب فيهم من حسابك.

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