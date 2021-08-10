تفعيل الوضع الداكن في منصة إكس بوكس

أضافت شركة مايكروسوفت الوضع الداكن إلى منتجاتها وبالتحديد في جهاز الألعاب إكس بوكس. وذلك بعد أن أصبح هذا الوضع من أبرز الميزات التي تحرص معظم التطبيقات وأنظمة التشغيل على إضافته.

وتتاح الميزة الآن لأعضاء برنامج إكس بوكس إنسايدر. وذلك لأن مايكروسوفت تريد الحصول على ملاحظات اللاعبين لإصلاح جميع الأخطاء الطفيفة قبل إصداره النهائي.

ويمكن للاعبين تطبيق الوضع الداكن سواء على مستوى النظام أو ضبطه لتعطيل HDR عند تنشيط الوضع الليلي أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك ضبط ميزة تصفية الضوء الأزرق عبر شاشتك وهي مشابهة لميزة Night Shift في هواتف آيفون الحديثة.

ويمكنك أيضًا تعتيم الأضواء عبر ذراع التحكم وحتى إطفاء الضوء المنبعث من زر الطاقة. كما يمكنك إعداد جداول زمنية بحيث يعمل الوضع الليلي تلقائيًا بعد حلول الظلام. ولكن يمكنك أيضًا تنشيطه يدويًا إذا كنت تفضل ذلك.

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تفعيل الوضع الداكن في جهاز إكس بوكس

قم بتشغيل منصة الألعاب Xbox.

اضغط على زر Xbox في ذراع التحكم لفتح القائمة الرئيسية.

من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار الوضع الداكن في الجهة اليسرى.

قم بالضغط على خيار تشغيل.

اضغط على خيار العرض في الجهة اليمنى ثم اختر درجة التعتيم بحسب رغبتك من خلال تحريك المؤشر.

اضغط على خيار وحدة التحكم ثم اختر درجة انبعاث الضوء من زر الطاقة بحسب رغبتك.

✨ Xbox has a new night mode feature ✨ It will dim your screen, controller LED, and even the console power button. Full details (and video!) here: https://t.co/CgbE5J8mVW pic.twitter.com/qyXeyD32PX — Tom Warren (@tomwarren) August 6, 2021

جدير بالذكر أن جهاز الألعاب إكس بوكس لديه ميزة جديدة تسمى تعليق لعبتي تسمح للاعبين بتحسين سرعة تنزيل الألعاب بينما لا يزال الجهاز قيد التشغيل.

وعند تفعيلها يؤدي ذلك إلى إيقاف النطاق الترددي الذي تستخدمه ألعابك مؤقتًا ويسمح بتشغيل التنزيلات بأقصى سرعة بدلاً من ذلك.

ويمكنك من ثم استئناف اللعب في أي وقت إذا قررت أنك تفضل الاستمرار في اللعب وترك التنزيلات تعمل في الخلفية.

ولتفعيل الميزة يمكنك الاطلاع على مقال التالي: كيفية تحسين سرعة تنزيل الألعاب في جهازي Xbox Series X و Xbox One.

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