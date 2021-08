تفعيل الوضع الداكن في منصة إكس بوكس

أضافت شركة مايكروسوفت الوضع الداكن إلى منتجاتها وبالتحديد في جهاز الألعاب إكس بوكس. وذلك بعد أن أصبح هذا الوضع من أبرز الميزات التي تحرص معظم التطبيقات وأنظمة التشغيل على إضافته.

وتتاح الميزة الآن لأعضاء برنامج إكس بوكس إنسايدر. وذلك لأن مايكروسوفت تريد الحصول على ملاحظات اللاعبين لإصلاح جميع الأخطاء الطفيفة قبل إصداره النهائي.

ويمكن للاعبين تطبيق الوضع الداكن سواء على مستوى النظام أو ضبطه لتعطيل HDR عند تنشيط الوضع الليلي أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك ضبط ميزة تصفية الضوء الأزرق عبر شاشتك وهي مشابهة لميزة Night Shift في هواتف آيفون الحديثة.

ويمكنك أيضًا تعتيم الأضواء عبر ذراع التحكم وحتى إطفاء الضوء المنبعث من زر الطاقة. كما يمكنك إعداد جداول زمنية بحيث يعمل الوضع الليلي تلقائيًا بعد حلول الظلام. ولكن يمكنك أيضًا تنشيطه يدويًا إذا كنت تفضل ذلك.

✨ Xbox has a new night mode feature ✨ It will dim your screen, controller LED, and even the console power button. Full details (and video!) here: https://t.co/CgbE5J8mVW pic.twitter.com/qyXeyD32PX

— Tom Warren (@tomwarren) August 6, 2021