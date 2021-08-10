كيفية تتبع أنماط نومك باستخدام آيفون

بالرغم من أن ميزات تطبيق الصحة الذي يأتي مدمجًا في هاتف آيفون ليست متطورة بشكل كبير لمراقبة أنماط النوم مثل تلك الموجودة في ساعة آبل الذكية. ولكن يمكن أن تساعدك في تكوين صورة واضحة لمقدار الوقت الذي تقضيه في النوم.

ويمكنك استخدام التطبيق لمعرفة عدد ساعات النوم التي تحصل عليها وكيفية ضبط أوقات النوم التي تعتبر ضرورية لمراقبة نومك.

تتبع النوم باستخدام آيفون

يجب أن يعمل آيفون بإصدار نظام التشغيل iOS 14 أو أي إصدار أحدث لتتمكن من استخدام تطبيق الصحة لتعيين أوقات النوم وإدخال أهداف النوم وتتبع نومك. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الصحة في الهاتف.

قم بالتمرير للأسفل ثم اضغط على خيار السكون.

اضغط على خيار البدء.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء المطالبات التالية:

أهداف النوم: حدد عدد الساعات التي ترغب في قضاءها في النوم.

أوقات النوم والاستيقاظ: حدد الوقت الذي ترغب في الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ فيه.

وضع السكون: يفعل الهاتف أثناء النوم وضع عدم الإزعاج مع تعتيم شاشة القفل للحد من عوامل التشتيت.

اختصارات الاستعداد للنوم: أضف اختصارات تساعدك على الاسترخاء قبل النوم. مثل الاستماع إلى قوائم تشغيل الموسيقى الهادئة.

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بمجرد ضبط المطالبات السابقة يكون هاتف آيفون جاهزًا لبدء تتبع نومك. وذلك من خلال تسجيل آخر مرة استخدمته فيها في الليل وأول مرة استخدمته فيها في الصباح.

تعديل جدول نومك

إذا كنت بحاجة إلى تحديث جدول نومك فيمكنك إجراء تغييرات على جدولك الكامل أو للأسبوع المقبل. إذ يمكنك تغيير وقت ذهابك إلى النوم ووقت تشغيل المنبه.

ومع ذلك ضع في اعتبارك أن هذا يغير وقت النوم والاستيقاظ ليوم واحد. ويظل الجدول الزمني المتكرر الطويل المدى كما هو.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الصحة في هاتف آيفون.

حدد خيار البحث ثم اختار النوم.

اضغط على خيار تحرير أسفل جدول النوم ثم اضغط على خيار التالي.

اسحب شريط التمرير لضبط أوقات النوم والاستيقاظ.

اضغط على خيار التنبيه لتشغيل المنبه واختيار صوت المنبه ومستوى الصوت.

حدد خيار تم في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة لحفظ التغييرات.

ويمكنك أيضًا ضبط التفاصيل الأخرى المتعلقة بجدولك الزمني في صفحة الجدول الكامل.

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عرض إحصائيات النوم في آيفون

بعد ضبط تطبيق الصحة لتتبع نومك لبضعة أيام أو أكثر. يمكنك التحقق من البيانات والإحصائيات في التطبيق لمعرفة نمط نومك خلال الفترة السابقة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الصحة في هاتف آيفون ومن ثم اضغط على خيار تصفح أسفل الشاشة

حدد خيار النوم ثم اختر الملخص.

تظهر لك شاشة تحتوي على مخطط بياني يمثل عدد الساعات التي قضيتها في النوم خلال اليوم السابق. بالإضافة إلى إظهار متوسط ​​الوقت الذي تقضيه في النوم كل ليلة.

تتيح لك علامات التبويب الأسبوع والشهر معرفة نمط نومك خلال الأسبوع أو الشهر الماضيان.

يمكنك الضغط على خيار إظهار المزيد من بيانات النوم أسفل الرسم البياني لمعرفة المعلومات المتعلقة بمدة النوم.

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