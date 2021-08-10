التطبيقات تساعد في تجنب تلوث الهواء وسط حرائق الغابات

تحسنت جودة الهواء في الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة. وذلك بسبب الإجراءات البيئية الصارمة في هذه البلدان. وفي الوقت الحالي يعاني العالم من ارتفاع نسبة التلوث مرة أخرى، وتلعب تطبيقات الهواتف دورًا هامًا في مقاومة هذا الخطر.

وشكلت الحرائق القوية التي اندلعت في البلدان الغربية خطر على نقاء الهواء. وقد صرح المركز الوطني لمكافحة الحرائق أنه وفي يوم 8 أغسطس كانت هناك 107 عملية احتراق نشطة نجحت في حرق أكثر من 2.2 مليون فدان في 15 ولاية.

وفي أوروبا الوضع ليس أفضل، حيث تعاني كلًا من اليونان وتركيا من حرائق شديدة تسببت بدورها في زيادة معدلات الحرارة، وتلويث الهواء.

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دور التطبيقات في تجنب تلوث الهواء

لعبت تطبيقات الهواتف الذكية دورًا هامًا في تجنب التلوث الناتج عن الحرائق. وهو أمر طبيعي نظرًا لأنها أجهزة لا تفارق مستخدميها.

وتساعد هذه التطبيقات مستخدميها على معرفة مستوى تلوث الهواء في مناطق بعينها، وبالطبع يهتم المستخدمين بمعرفة مستويات التلوث في مناطق سكنهم، سكن ذويهم، أو مناطق عملهم.

وتعتمد تلك التطبيقات على بيانات تأتي من أقمار صناعية تشغلها الدول، ومن محطات متخصصة لقياس جودة الهواء، إلى جانب مستشعرات تشغلها شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات متعلقة بالتلوث الجوي بشكل تطوعي غالبًا.

والتطبيقات الأكثر انتشارًا ونجاحًا في هذا المجال، طبقًا لما صرح به Jonathan Briskman محلل التطبيقات في شركة Sensor Tower وطبقًا للتقييمات على متاجر التطبيقات هي:

AirCare AirVisual South Coast AQMD

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تطبيقات AirCare

يأتي من مجموعة من المطورين في شمال مقدونيا. وهو متاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنظاميّ أندرويد وiOS إلى جانب ساعة أبل الذكية.

ويمكن استخدام التطبيق مجانًا لكن مع مشاهدة الإعلانات، أو الاشتراك في مقابل 99 سنت لاستخدامه بدون إعلانات. مع اشتراك آخر سنوي يكلف 14.99 دولار أمريكي. ويقدم التطبيق معلومات كاملة حول نقاء الجو، ومدى ملائمته للأطفال، إلى جانب خرائط ورسوم بيانية تعرض مستوى التلوث.

تطبيقات AirVisual

يأتي من تطوير شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية IQAir. وهو قادر على تتبع مستويات التلوث في 10,000 مدينة حول العالم في أكثر من 80 دولة. ويستمد التطبيق بياناته من آلاف المستشعرات حول العالم.

ويأتي التطبيق بشكل مجاني وبدون إعلانات لكلًا من iOS وأندرويد. كما أنه يوفر متابعة في الوقت الحقيقي لمستوى التلوث، إلى جانب توقعات لمستوى التلوث على مدار 7 أيام قابلة.

ويذكر أن هذه الشركة تقدم منتجات مخصصة لقياس مستوى التلوث، ومنها AirVisual Pro والذي يباع بسعر 269 دولار أمريكي.

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تطبيق South Coast AQMD

ويأتي هذا التطبيق في نسختين مدفوعة ومجانية. ويتم تشغيل التطبيق من خلال وكالة مكافحة تلوث الهواء المحلية في جنوب كاليفورنيا. لذلك فهو يتتبع مستويات تلوث الهواء في مناطق محدودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وهي Orange County, Los Angeles, Riverside and وBernardino.

ويمكنك تحميله على أندرويد أو iOS إن كنت تعيش في إحدى هذه المناطق. في حين أن التطبيقات أعلاه تناسب المستخدمين في عدد أكبر من بلدان العالم.

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