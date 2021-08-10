التخلص من البريد العشوائي في جيميل نهائيًا

كانت نسبة 47 في المئة من جميع رسائل البريد الإلكتروني المستلمة في جميع أنحاء العالم في شهر سبتمبر من العام السابق عبارة عن بريد غير هام الذي يشار إليه ايضًا باسم البريد العشوائي. وذلك وفقًا لموقع Statista للإحصائيات.

وبالرغم من أنه يمكنك إلغاء الاشتراك. ولكن المعلنين ومجرمي الإنترنت لا يوفرون جهدًا في اكتشاف طرق جديدة لإرسال مثل هذه الرسائل مرة أخرى.

وتتجاوز حتى بعض رسائل البريد الإلكتروني العشوائية المرشحات التي تقوم بإعدادها في حسابات البريد الإلكتروني المختلفة.

ونتعرف في هذا المقال على بعض أكثر الطرق فعالية للتخلص من رسائل البريد الإلكتروني في جيميل بشكل نهائي ومنع حدوث هذا الأمر مرة أخرى.

حظر عناوين البريد الإلكتروني العشوائي في جيميل

تتيح لك عملية حظر العناوين التي ترسل إليك الكثير من البريد الإلكتروني غير الهام عدم تلقي الرسائل منهم مجددًا. وعادة تستغرق العملية بضع ثوانٍ فقط. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك في جيميل.

حدد رسالة البريد الإلكتروني التي تريد حظره.

اضغط على علامة التعجب في الأعلى للإبلاغ عن الرسالة كرسالة غير مرغوب فيها.

ومن خلال الإبلاغ عن الرسالة بأنها بريد عشوائي فأنت تساهم في تقليل حجم رسائل البريد الإلكتروني العشوائية التي تتلقاها.

بالإضافة إلى ذلك تساعد جوجل لاتخاذ إجراءات حظر ضد ما تعتبره حسابات البريد العشوائي ومنع تسليم هذه الرسائل في المستقبل.

اقرأ ايضًا: إصلاح مشكلة عدم وصول الرسائل في جيميل

إعداد مرشح للرسائل في جيميل

إذا تلقيت رسائل بريد إلكتروني وكنت متأكد من أنها ليست بريدًا عشوائيًا. ولكن تجدها في مجلد البريد العشوائي بشكل متكرر. فإن بإمكانك إعداد مرشح لعنوان المرسل لاستثنائها من الانتقال إلى ذلك المجلد والظهور في مجلد البريد الوارد الرئيسي.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

تسجل الدخول إلى حساب جيميل.

اضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى ثم حدد خيار عرض كل الإعدادات.

حدد علامة التبويب المرشحات والعناوين المحظورة بالأعلى.

اضغط على خيار إنشاء مرشح جديد.

اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمرسل الذي لا تريد أن ينتقل إلى مجلد البريد العشوائي.

اضغط على خيار إنشاء عامل تصفية.

اقرأ ايضًا: كيفية منع جوجل من تتبعك عبر بريد جيميل

وفي بعض الأحيان تجمع جيميل الرسائل التي لا يقصد بها الوصول إلى مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها على أنها رسائل غير مرغوب فيها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الانتباه للرسائل الهامة التي تنتظرها.

ومن أجل تجنب هذا الأمر يمكنك الانتقال إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها وتحديد الرسالة ثم الضغط على خيار ليست رسالة عشوائية.

وتنقل جيميل هذه الرسالة إلى مرة أخرى إلى صندوق الوارد الرئيسي حتى لو كان مرشح الرسائل غير المرغوب فيها قد التقطها بشكل طبيعي.

اقرأ ايضًا: كيفية إنشاء توقيع لرسائل البريد الإلكتروني في جيميل وتخصيصه

تجنب استقبال رسائل البريد الإلكتروني العشوائي

من المحتمل أن يكون عنوان بريدك الإلكتروني موجودًا في مكان ما عبر الإنترنت ويكون مكشوفًا للجميع. أو إذا كنت تستخدمه بشكل متكرر في التسجيل في مواقع الويب عبر الإنترنت.

ومن أجل تجنب ذلك يجب عليك ضبط إعدادات حسابك في مواقع مثل فيسبوك وتويتر ولينكدإن من خلال جعل عنوان بريدك الإلكتروني غير مرئي للجميع.

بالإضافة إلى ذلك يجب عليك إلغاء الاشتراك في النشرات البريدية الإعلانية التي قمت بالتسجيل فيها سابقًا بدلًا من قضاء بضع ساعات لتنظيف بريدك الوارد.