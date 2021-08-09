متطلبات تشغيل xCloud من مايكروسوفت على الحواسيب

تعتبر خدمة Xbox Game Pass من مايكروسوفت صفقة مميزة تجعل استخدام الحواسيب في الألعاب أفضل.

وذلك لأن الخدمة توفر عددًا كبيرًا من عناوين الألعاب التي يمكنك الوصول إليها في أي وقت عبر اشتراك واحد.

وقد وصل عدد الألعاب الموجودة في الخدمة إلى أكثر من 300 لعبة تقريبًا، وتعمل مايكروسوفت جاهدة على ضم المزيد من الألعاب إلى هذه الخدمة.

كما قامت مايكروسوفت بإضافة خدمة xCloud للعب السحابي إلى مميزات خدمة Game Pass، حيث تحصل على اشتراك فوري في xCloud على الحواسيب عند اشتراكك في Game Pass.

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متطلبات تشغيل خدمة xCloud من مايكروسوفت

توجه مايكروسوفت خدمة xCloud بشكل أساسي للهواتف المحمولة وأجهزة الحواسيب اللوحية، ولكنك تستطيع استخدامها عبر الحواسيب المنزلية.

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وتسمح لك الخدمة بتأجير منصة إكس بوكس سحابية والتحكم فيها عبر هاتفك، ويعني هذا أنك ترى جميع مكونات الشاشة الرئيسية لأجهزة إكس بوكس في شاشة هاتفك.

وقد تشعر بأن عناصر الواجهة الخاصة بأجهزة إكس بوكس لا تناسب شاشة الهاتف الصغيرة، لذلك ينصح الجميع باستخدام أجهزة الحواسيب اللوحية أو المنزلية.

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وتستطيع تشغيل خدمة xCloud عبر جهاز يمتلك المواصفات التالية:

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 6.0 أو iOS 14.4 أو ويندوز 10 بعد تحديث أكتوبر 2020

تثبيت تطبيق Xbox Game Pass على جهازك عبر المتجر الخاص به ومتصفح بأحدث نسخة

تدعم الخدمة أذرع التحكم بإتصال USB C على أجهزة أندرويد و ويندوز 10، كما تدعم أذرع التحكم التي تستخدم البلوتوث على جميع الأجهزة، وتدعم اللمس عبر الهواتف والحواسيب اللوحية

إتصال إنترنت بسرعة 10 ميجابايت في الثانية كأقل سرعة و 20 ميجابايت في الثانية لأجهزة آيباد.

وتحتاج إلى اشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate حتى تتمكن من الوصول إلى خوادم xCloud.

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وتواجه xCloud العقبات التي تواجهها خدمات الألعاب السحابية، لذلك كلما كانت سرعة الإنترنت الخاصة بك أفضل حصلت على نتيجة أفضل.

كما أن الخدمة لا تزال في طور بيتا التجريبي، لذلك يمكنك أن تتوقع بعض المشاكل العشوائية أثناء تشغيلها.

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