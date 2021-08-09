تغيير اعدادات التحكم في AirPods Pro

تأتي سماعات AirPods Pro من آبل مع أزرار تستجيب للمس للتحكم بها، ويشمل هذا التحكم تغيير المقاطع الموسيقية وتفعيل سيري والرد على المكالمات أيضًا.

كما يمكنك التحكم في أوضاع إلغاء الضجيج المحيط بك عبر أزرار اللمس الجديدة، ويمكنك تغيير طريقة استجابة الأزرار للضغطات.

تغيير اعدادات التحكم وطريقة الاستجابة للضغطات في AirPods Pro

تستطيع تخصيص وظيفة لكل جهة من سماعات AirPods Pro، حيث يمكنك جعل جهة منهما مخصصة للإنتقال بين المقاطع الموسيقية.

ويمكنك ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، ثم اختر أجهزة البلوتوث، وبعد ذلك اضغط على علامة i الموجودة إلى جانب سماعاتك.

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وعندما تصل إلى قسم الضغط والإمساك في إعدادات السماعات، فإنك تستطيع تتغير هذه الإعدادات كما ترغب عبر الضغط عليها.

ويمكنك التحكم في مدة الضغطة وسرعة الضغطات المتتالية عبر التوجه إلى إعدادات الوصول الخاص في تطبيق الإعدادات.

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ومن ثم اختر سماعات Airpods وبعد ذلك اختر سرعة الضغط المناسبة لك بالإضافة إلى مدة الإمساك بالسماعة.

وتستطيع التحكم بشكل عام في سماعات AirPods Pro عبر الأوامر التالية:

الضغط لمرة واحدة سريعة لتشغيل المقطع الموسيقي أو إيقافه والرد على المكالمات

أو الضغط مرتين للإنتقال إلى المقطع التالي

الضغط ثلاثة مرات للعودة إلى المقطع السابق

الإمساك بالأزرار لتنتقل بين أوضاع إلغاء الضوضاء المتاحة في السماعة.

استخدام أوامر سيري المختلفة.

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الشائعات حول الجديد من سماعات آبل

ظهرت مجموعة من الشائعات تتحدث عن الجيل الجديد من سماعات آبل اللاسلكية، ولكن يأتي الجيل تحت إسم Airpods 3.

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وذلك لأنه يستبدل الجيل الثاني من السماعات المعتادة بدلًا من النسخة الاحترافية التي نتحدث عنها اليوم.

وتقول الشائعات بأن الجيل الجديد قد يستخدم تصميم مقارب لتصميم Airpods Pro مع خواص إلغاء الضوضاء المميزة بها.

ويفترض أن يظهر الجيل الجديد في مؤتمر آبل القادم في شهر سبتمبر، ولم تحدد آبل موعدًا نهائيًا للمؤتمر.

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