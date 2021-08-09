أهم تطبيقات أندرويد المنتظرة في ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت سابقًا أن ويندوز 11 يدعم تثبيت تطبيقات الأندرويد عبر متجر أمازون للتطبيقات، ويعني هذا أنك لن تستطيع الوصول إلى جميع تطبيقات جوجل بلاي عبر الويندوز.

ولكن تستطيع الوصول إلى تطبيقات أندرويد الهامة عبر هذا المتجر، حيث يحتوي على تطبيقات أندرويد الهامة.

لذلك إليك أهم تطبيقات أندرويد التي ننتظرها على أجهزة ويندوز 11.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تجلب xCloud إلى الحواسيب عبر تطبيق Xbox

تطبيقات أمازون

تقدم أمازون مجموعة هامة من التطبيقات الخاصة بها عبر نظام أندرويد، وتشمل هذه المجموعة تطبيق ComiXology و Audible و Kindle.

وتعتبر هذه التطبيقات أحد أفضل التطبيقات في مجالاتها الخاصة، حيث يمكنك الاعتماد تمامًا على تطبيق ComiXology لقراءة أعداد المجلات المصورة الغربية واليابانية لأن التطبيق يدعمهما.

اقرأ أيضًا: تغييرات كبيرة قادمة لتطبيقات أندرويد ومتجر جوجل بلاي

كما يقدم تطبيق Audible مجموعة من الكتب الصوتية الهامة والمميزة، وتعتبر مكتبته أحد أكبر مكتبات الكتب الصوتية عبر الإنترنت.

وكذلك الحال مع تطبيق Kindle المخصص لقراءة الكتب على الأجهزة المحمولة، ويمكنك شراء الكتب عبر متجر أمازون المعتاد في تطبيق Kindle.

اقرأ أيضًا : تغيير اعدادات التحكم في AirPods Pro

ويعني هذا أنك تستفيد من جميع الخصومات والعروض الحصرية التي تقدمها أمازون على الكتب بأنواعها.

إنستاجرام

يوجد تطبيق لمنصة إنستاجرام عبر متجر مايكروسوفت لأجهزة ويندوز، ولكن لا تستطيع رفع المحتوى عبر هذا التطبيق إلى المنصة.

وقد كان هذا يمثل مشكلة لمديري حسابات إنستاجرام الخاصة بالشركات، حيث كانوا في حاجة لرفع الصور والمقاطع عبر طرق غير رسمية من حواسيبهم.

اقرأ أيضًا: Gigabyte تتعرض لهجوم طلب الفدية

لذلك يساعدهم تطبيق إنستاجرام عبر متجر أمازون على إدارة الصفحات ورفع المحتوى بشكل أفضل وأسرع من السابق.

كما أن رفع محتوى إنستاجرام مناسب لكل محبي المنصة، حيث يمكنك التعديل على الصور أو المقاطع ورفعها مباشرةً دون الحاجة لنقلها إلى الهاتف.

اقرأ أيضًا: حلول تجزئة حساب ماك إلى حسابين منفصلين

ألعاب الهواتف المحمولة

كنت تحتاج في الماضي أن تستخدم أحد تطبيقات محاكيات أندرويد لتثبيت ألعاب أندرويد والاستمتاع بها عبر ويندوز بشكل عام.

اقرأ أيضًا: تعرف على طريقة عرض ما تم مشاركته معك في iOS 15

ولكن بعد إطلاق ويندوز 11 بشكل رسمي لن تحتاج لهذه المحاكيات، حيث تستطيع تثبيت الألعاب مباشرةً عبر متجر ويندوز.

لذلك يمكنك أن تستفيد من جميع قدرات جهازك وإمكانياته في تشغيل الألعاب دون الخوض في مشاكل المحاكيات والبحث عن محاكي يعمل مع حاسوبك بشكل جيد.

اقرأ أيضًا: متطلبات تشغيل xCloud من مايكروسوفت على الحواسيب