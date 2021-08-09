إنستاجرام تختبر الإعلانات في علامة تبويب المتجر

تستثمر منصة إنستاجرام بشكل أكبر في أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها من خلال إطلاق منتج إعلاني جديد يسمى الإعلانات في Instagram Shop.

وتقول الشركة إنها تختبر حاليًا التنسيق الجديد، الذي يتضمن كلاً من الصور الفردية وخيار عرض الصور الدائري. وذلك مع مجموعة مختارة من المعلنين المقيمين في الولايات المتحدة قبل التوسع في الأسواق الأخرى في الأشهر المقبلة.

وقدمت الشركة لأول مرة Instagram Shop في العام الماضي كجزء من جهد أكبر في شركة فيسبوك لجعل منصاتها الاجتماعية وجهة تسوق عبر الإنترنت مع تجربة سداد متكاملة. وذلك إلى جانب كونها مكان للتواصل مع الأصدقاء ومتابعة العلامات التجارية المفضلة.

ويفسح هذا النوع من المبادرات المجال أيضًا لنموذج الإعلان عبر فيسبوك، حيث يمكن للعلامات التجارية التي تتطلع إلى التواصل مع المستهلكين أن تدفع مقابل الوصول الموسع.

ومثل المنتجات الإعلانية الأخرى في المنصة، فإن الإعلانات في Instagram Shop تطلق مع نموذج قائم على المزاد، كما تقول الشركة.

وتظهر الإعلانات عبر الهاتف المحمول فقط، حيث إن علامة التبويب Instagram Shop هي ميزة للأجهزة المحمولة فقط.

ومع ذلك، فإن عدد الإعلانات التي يراها المستهلك الفردي يعتمد على كيفية استخدام المنصة وعدد الأشخاص الذين يتسوقون في علامة التبويب Instagram Shop.

وتخطط الشركة لمراقبة ميول المستهلك في هذه المرحلة من أجل تحقيق التوازن بين الإعلانات والمحتوى.

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إنستاجرام تختبر الإعلانات في Instagram Shop

تعمل المنصة في البداية مع عدد قليل من المعلنين الأمريكيين الذين يختبرون المنتج ويقدمون التعليقات. بما في ذلك Away و Donny Davy و Boo Oh و Clare paint و JNJ Gifts و DEUX و Fenty Beauty.

وتشمل هذه العلامات التجارية بعض الفئات الأكثر شيوعًا للسلع التي يحب مستخدمو المنصة تسوقها. بما في ذلك الجمال والديكور المنزلي ومنتجات الحيوانات الأليفة والسفر والمزيد.

ولم تكشف الشركة بعد عن إطار زمني محدد لطرح الإعلانات بشكل عام. ولكن تقول إن الخطة هي توسيع الشكل الجديد للمعلنين في الأسواق الأخرى غير الأمريكية خلال الأشهر العديدة القادمة.

وكانت علامة التبويب Instagram Shop واحدة من أكثر إضافات التطبيق إثارة للجدل في السنوات الأخيرة. إذ حلت محل علامة التبويب “النشاط” الشهيرة في صف التنقل السفلي. وهو التغيير الذي جعل التطبيق يبدو بأنه مدفوع تجاريًا أكثر مما هو عليه في الماضي مع نفور بعض المستخدمين.

ويدرس المجتمع الإبداعي خياراته في ظل ابتعاد إنستاجرام عن جذورها بصفتها منصة لمشاركة الصور من خلال الإضافات الجديدة الأخرى، مثل Reels.

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