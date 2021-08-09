آبل تجري محادثات لتطوير سيارتها مع شركاء كوريين

ذكرت صحيفة كوريا تايمز أن شركة آبل الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا تتخذ خطوات نحو أعمال السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تصبح أعمال السيارات الكهربائية محرك نموها المستقبلي، حيث أجرت الشركة اتصالات مع العديد من مصنعي مكونات المركبات الكهربائية الكورية.

وأفادت التقارير منذ العام الماضي أن الشركة تخطط لدخول مجال السيارات الكهربائية كعنصر تجاري قادم.

ونظرًا لأن الشركة كانت متمسكة باستراتيجية لا تعتمد على وجود مرافق تصنيع خاصة بها لأجهزتها الذكية، مثل آيفون وآيباد، فمن المتوقع أن تقوم شركة التكنولوجيا الأمريكية بالاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع المركبات الكهربائية الخاصة بها أيضًا.

وقال تقرير جديد أن الشركات المصنعة الكورية لبطاريات السيارات الكهربائية والمكونات الأخرى قد تكون قادرة على الاستفادة من استراتيجية أعمال آبل.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في الصناعة له علاقة مباشرة بالمسألة لصحيفة كوريا تايمز: كان مسؤولو الشركة في كوريا لإجراء محادثات تجارية مع الشركاء الكوريين في قطاعي أشباه الموصلات والشاشات. وكما رأينا في أعمال الهواتف الذكية، فإن الشركة تبحث عن شركاء تجاريين في كوريا لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية.

وأضاف: دون شراكات مع البائعين الكوريين، لن تتمكن آبل من إكمال خطة أعمال السيارات الكهربائية. وبقدر ما أعلم فقد تحدثت الشركة مع إل جي و SK Group و Hanwha Group. ولكن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.

وأفادت التقارير أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون أرسلت أعضاء فريق مشروعها التجاري للسيارات الكهربائية إلى كوريا لعقد اجتماعات مع ممثلين من SK Group وصانعي مكونات السيارات.

وتدعم هذه التقارير احتمالية انتقال آبل للعمل مع الشركات الكورية لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية.

وعقدت آبل اجتماعات متقدمة مع SK Innovation، ذراع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية لمجموعة SK Group. كما عقدت اجتماعات مع إل جي، التي أسست مؤخرًا المشروع المشترك LG Magna e-Powertrain، جنبًا إلى جنب مع شركة Magna International لصناعة قطع غيار السيارات ومقرها كندا.

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آبل تجري محادثات لتطوير سيارتها

قال ممثلون من SK Group و LG Electronics إنه من الصعب تأكيد ما إذا كانت مثل هذه الاجتماعات قد حدثت أم لا.

وكانت صحيفة كوريا تايمز أول من أفاد بأن LG Magna e-Powertrain كان قريبًا جدًا من الفوز بطلبات الحجم لإنتاج الجيل الأول من سيارة آبل الكهربائية.

وتفكر الشركة الأمريكية في استخدام بطارية ليثيوم فوسفات الحديد LFP. التي تقل احتمالية ارتفاع درجة حرارتها. وبالتالي فهي أكثر أمانًا مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، التي يقوم معظم صانعي البطاريات الكوريين بتصنيعها حاليًا.

وتظهر بطاريات LFP المصنوعة من الليثيوم وفوسفات الحديد أداءً أضعف في درجات الحرارة الأكثر برودة من بطاريات الليثيوم أيون. ولكنها أقل تكلفة.

ويأخذ الصانعون الصينيون زمام المبادرة في مجال صناعة البطاريات LFP، حيث لا يوجد مصنعون كوريون ينتجون البطاريات.

وبالنظر إلى أن شركات البطاريات الكورية لا تنتج بطاريات LFP وأن صانعي البطاريات الصينيين هم في طليعة أعمال البطاريات LFP. فإن وجهات النظر تشير إلى أن آبل من المحتمل أن تستخدم بطاريات LFP من هؤلاء البائعين الصينيين.

ووفقًا لمعهد أبحاث بطاريات السيارات الصيني. قدم صانعو البطاريات الصينيون مثل CATL و BYD بطاريات LFP تصل إلى 30.8 جيجاواط في الساعة في العام الماضي. التي تمثل 47 في المئة من سوق بطاريات السيارات الكهربائية بالكامل.

ومع ذلك، من المحتمل أن تستفيد شركات البطاريات الكورية من مشروع السيارة الكهربائية للشركة الأمريكية. وذلك بسبب الخلاف التجاري المتعمق بين الولايات المتحدة والصين.

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