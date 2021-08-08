PUBG أصبحت الآن PUBG: Battlegrounds

حصلت لعبة PUBG، المعروفة أيضًا باسم PlayerUnknown’s Battlegrounds، وهي واحدة من أسماء الألعاب الأكثر تميزًا في العقد الماضي، على اسم جديد عبر Steam.

وأجرى الناشر كرافتون Krafton التغيير في شهر يوليو. ويبدو أن هناك بعض المنطق وراء القرار. ويطلق على اللعبة الآن اسم PUBG: Battlegrounds، مما يجعلها من الناحية الفنية PlayerUnknown’s Battlegrounds: Battlegrounds.

وقال الناشر: تعمل Krafton بنشاط على توسيع العلامة التجارية من خلال مجموعة متنوعة من التجارب الجديدة في عالمها.

وأضاف: يعد تغيير الاسم بمثابة الخطوة الأولى في تحقيق هذه الرؤية. وتحمل الألعاب الإضافية في الامتياز اسم PUBG، كما ترى في لعبتنا القادمة في السلسلة، PUBG: New State. وهي لعبة للأجهزة المحمولة تدور أحداثها في عام 2051.

وترتبط لعبة Callisto Protocol، وهي لعبة رعب من مطوري Dead Space، بالامتياز أيضًا. ولكنها لم تحصل على اسم PUBG حتى الآن.

وأشار العديد من اللاعبين إلى اللعبة الأصلية بالاسم المختصر لسنوات، ومع وجود المزيد من الألعاب في الامتياز في الطريق، فمن المنطقي التمييز بينها قليلاً.

كما أن تغيير العلامة التجارية يأخذ اللعبة بعيدًا عن الاسم السابق المحير، خاصة للأشخاص الذين لا يعرفون من هو اللاعب المسمى PlayerUnknown.

ويعتبر بريندان جرين أو PlayerUnknown هو الشخص الذي بدأ ألعاب Battle Royale من خلال إنشاء ARMA 2 mod ثم قيادة تطوير PUBG. ولكن ترك اللعبة في عام 2019.

ومع ذلك، كان بإمكان Krafton أن يطلق على اللعبة الناجحة بشكل استثنائي أي شيء آخر بدلاً من إعطائها اسمًا غريبًا آخر.

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PUBG تحصل على اسم جديد

في هذه الأثناء، تتيح اللعبة اللعب مجانًا لمدة أسبوع للاحتفال بتعاون اللعبة مع Blackpink. ولن يكلفك اللعب ما بين 10 أغسطس و 16 أغسطس.

وتحاول اللعبة جذب لاعبين جدد من خلال هذا التعاون. ووفقًا للمعلومات، قد يستخدم Krafton هذا الأسبوع للاختبار وقياس استجابات اللاعب قبل التحول إلى نموذج اللعب المجاني بشكل دائم.

وأراد الناشر في الأصل الانتقال إلى نموذج اللعب المجاني في عام 2019. ولكن لم يتلقى استجابة اللاعب التي أرادها من اختبار نموذج اللعب المجاني لعام 2019.

ومن المؤكد أن نموذج اللعب المجاني يجعل اختيار اللعبة المتزايد للمعاملات المالية الصغيرة أكثر قبولا.

ويشار إلى أن PUBG: Mobile مجانية، وكذلك ألعاب Battle Royale المنافسة مثل فورتنايت و Apex Legends و Call of Duty: Warzone.

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