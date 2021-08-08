كيفية استخدام وضع توفير الطاقة في حواسيب ماك

تحصل حواسيب ماك في تحديث Monterey على خاصية تأتي من هواتف آيفون، وهي وضع توفير الطاقة.

حيث تعمل هذه الخاصية على تقليل استخدام الجهاز للطاقة لتحصل على أداء أطول قليلًا من البطارية قبل أن تنفذ.

وتقوم الخاصية بتقليل سرعة المعالج قليلًا مع زيادة درجة تعتيم الشاشة مما يجعل الجهاز يستهلك الطاقة بشكل أقل.

تفعيل وضع توفير الطاقة في حواسيب ماك

تعمل هذه الخاصية على أجهزة Monterey فقط، لذلك يجب عليك تثبيت النظام حتى في نسخته التجريبية قبل استخدامها.

كما أنها تعمل مع حواسيب ماك الأحدث من إصدار 2016 فقط، لذلك لن تعمل مع الأجهزة القديمة.

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ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى إعدادات النظام، ومن ثم اختر اعدادات البطارية وبعد ذلك اضغط على كلمة البطارية في الجهة اليسرى من الشاشة.

وتجد اختيار وضع الطاقة المنخفضة متاحًا أمامك في نهاية النافذة وأمامه علامة التفعيل، ويمكنك الضغط على علامة التفعيل ليدخل حاسوبك في وضع توفير الطاقة.

ويمكنك أن تجعل وضع الطاقة المنخفضة يعمل مع جهازك عند توصيله بالكهرباء أيضًا، ولكن لا ننصح بتفعيلها لأنها تؤثر على أداء الجهاز.

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وتستطيع تفعيله عبر التوجه إلى اختيار الطاقة من إعدادات البطارية ثم الضغط لتفعيل اختيار وضع الطاقة المنخفضة.

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المزيد من مميزات Monterey

يصدر نظام Monterey لجميع أجهزة ماك المدعومة منه في خريف هذا العام، وإذا أكملت آبل عادتها السنوية فإنه يصدر في شهر سبتمبر مع الإعلان عن الأجهزة الجديدة.

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ويأتي النظام بمجموعة من المميزات الإضافية لجعل حواسيب ماك تعمل بشكل أفضل ولتتمكن من الاستفادة منها.

حيث يقدم النظام خاصية Live Text التي تعمل على استخراج النص من الصورة مهما كانت الصورة ومهما كانت اللغة الخاصة بها.

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كما تستطيع عبر النظام التحكم في أكثر من جهاز معًا عبر فأرة واحدة، بالإضافة إلى نقل الملفات تلقائيًا وبشكل سهل عبر جميع الأجهزة دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

ويقدم النظام تصميم جديد لواجهة سفاري ليحسن تجربة استخدام الصفحات المتعددة مع النظام والتنقل بين هذه الصفحات.

ويمكنك تثبيت نظام Monterey في حواسيب ماك التي تدعمه عبر نسخته التجريبية بدلًا من الانتظار للاصدار الرسمي.

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