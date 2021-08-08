كيف تم إنشاء أول موقع ويب قبل 30 سنة

يحتفل الإنترنت بذكرى إنشاء أول موقع ويب في التاريخ، وهو ما حدث في شهر أغسطس، عام 1991. وقد تم إنشاؤه على يد Tim Berners-Lee مبتكر شبكة الويب.

وقد بدأت القصة مع Berners-Lee في عام 1989. والذي كان يعمل كمطور برمجيات في المنظمة الأوروبية للبحوث النووية، والمعروفة اختصارًا بـ”CERN”. لكن وبالرغم من حساسية مجال عمل المنظمة كان الباحثين يعانون في تداول الملفات والمعلومات.

وكانت الملفات التي يعتمد عليها الباحثين تأتي بصيغ مختلفة، ويتم التعامل معها بلغات برمجية مختلفة وعلى منصات مختلفة كذلك. ولذلك ابتكر Berners-Lee وسيلة مميزة لتداول هذه الملفات بصيغة مقروءة لجميع الأجهزة. وهذا الاختراع قد سُجل باسمه في عام 1898. وهو الشبكة العالمية World Wide Web، ذات الاختصار الشهير WWW.



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تأسيس أول موقع ويب

بعد تسجيل اختراعه العبقري في عام 1989 نجح مخترع الويب في برمجة أول متصفح ويب في عام 1990. عرف هذا المتصفح في البداية باسم WorldWideWeb.app. وقد اعتمد على بروتوكول httpd.

وفي الفترة الأولى لتأسيس الويب كان يتم استخدامه وتطويره داخليًا في CERN. وبعدها تم تأسيس أول موقع ويب وإطلاقه في 20 ديسمبر، 1990. لكن بعد 21 يوم فقط تم إطلاق الموقع خارج شبكة CERN للمرة الأولى.

ونظرًا لأن تيم كان يعمل أساسًا في المنظمة الأوروبية للبحوث النووية فالموقع الأول كان موجهًا للعلماء بشكل رئيسي. حيث وجه دعوة للفيزيائيين للاشتراك في مشروع WWW ليتمكنوا من مشاركة المعلومات، الأخبار، التوثيقات والمزيد.

ولم يعلم تيم حينها أن اختراعه سيكون مفيدًا للبشرية بأكملها. وأن ما فعله سيشكل منعطف رئيسي للعالم أجمع وليس فقط للفيزيائيين. ولاحقًا بدأ Berners-Lee في تقديم شرح وتوثيق مفصل لشبكة الويب وكيفية عملها.

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وفي هذا الوقت، تم إطلاق الموقع العام الأول على شبكة الويب العالمية. وهو الذي لازال متاحًا حتى الآن ويمكن زيارته. إلا أن هذه النسخة مسجلة بتاريخ 1992، في حين أن النسخة الأولى التي تم إطلاقها داخليًا في الشركة بتاريخ ديسمبر 1990 قد فقدت.

وتظهر مدى بساطة موقع الويب الأول. إلى جانب أنه تكوَّن فقط من صفحات موصولة ببعضها البعض عبر الارتباط التشعبي Hyperlink. تمامًا مثل المواقع البسيطة التي يصممها الأطفال في المدارس.

وحتى وقتنا الحالي تحتفظ CERN بنسخة من متصفح الويب الأول. وهي التي يمكنك تجربتها من خلال متصفحك عبر الضغط هنا.

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بعدما أتاح Tim Berners-Lee الويب للجميع في 1991 بدأ اختراعه في تحقيق انتشار واسع جدًا، إلا أن الحدث المفصلي في تاريخ هذه الشبكة هو عندما أتاحت CERN هذا الاختراع للمجال العام، أي أنه أصبح متاح للجميع سواء للاستخدام أو للتطوير.