كيفية فتح حاسوب ماك أثناء استخدام FileVault

تجعل خاصية FileVault فتح حاسوب ماك داخل شاشة الإستعادة أمرًا أصعب من المعتاد، وذلك لأنها تضيف طبقة حماية إضافية لتحمي ملفاتك من السرقة.

حيث تمنع الخاصية المخترقين من الوصول إلى الملفات المخزنة على القرص الصلب حتى تقوم بتسجيل الدخول بشكل مناسب إلى النظام.

ولكن إذا فقدت كلمة المرور الخاصة بجهازك أو حدث عطب ما أثناء تسجيل الدخول، فإنك لن تستطيع الوصول إلى ملفاتك نهائيًا وقد تتلف الملفات إذا حاولت أكثر من مرة بشكل خاطئ.

لذلك تسمح لك آبل بإنشاء مفتاح استعادة تقوم بكتابته في ورقة خارجية أو تخزينه في حساب آيكلاود الخاص بك.

ويسمح لك هذا المفتاح بتسجيل الدخول إلى حاسوبك واستعادة النظام وتغيير كلمة السر بأمان.

استخدام مفتاح الاستعادة من أجل فتح حاسوب ماك

قم بتشغيل حاسوبك إذا كان مغلقًا، وعندما يقلع الحاسوب تجد أمامك نافذة تسجيل الدخول التي تطلب منك إدخال كلمة السر الخاصة بنظامك.

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ويمكنك الضغط على علامة الاستفهام الموجودة إلى جانب خانة كلمة السر الخاصة بك، ويقوم هذا الاختيار بتوجيهك إلى نافذة الاستعادة لتستخدم أي طريقة ترغب فيها.

وإذا قمت بتخزين مفتاح الاستعادة في حساب آيكلاود الخاص بك فإن النظام يطلب منك تسجيل الدخول إلى الحساب، وبعد ذلك يقوم النظام باستعادة المفتاح الخاص بنظامك.

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وأما إن قمت باختيار كتابة مفتاح الاستعادة في ورقة خارجية فإن النظام يطلب منك إدخال المفتاح الذي قمت بكتابته سابقًا.

وإذا كنت تمتلك أكثر من مستخدم على نفس الجهاز فإنك تحتاج لإدخال مفتاح الاستعادة بالطريقة التي اخترتها قبل الوصول للمستخدمين.

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استخدام FileVault من أجل تأمين حاسوبك

مما لا شك فيه أن خاصية FileVault تعمل على تأمين حاسوبك وملفاتك الهامة بشكل لا يمكن اختراقه بسهولة.

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وهذا لأنها تمنع تشغيل القرص الصلب حتى يتم تسجيل الدخول إلى الحساب المستخدم مع هذا الحاسوب.

لذلك يمكنك الاعتماد عليها بشكل كبير في تأمين ملفاتك الهامة، ولكن يجب أن تحذر حتى لا تفقد مفتاح الاستعادة.

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