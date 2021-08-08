طريقة تغيير حجم الصور عبر آيفون

لا تحتاج إلى تثبيت تطبيقات خارجية من أجل قص الصور عبر آيفون، حيث تستطيع استخدام تطبيق الصور المدمج مع الهاتف.

ويسمح لك تطبيق الصور المدمج مع الهاتف بالتعديل على الصور بشكل بسيط مثل تغيير حجم الصورة أو تغيير درجات الألوان.

تغيير حجم الصور عبر آيفون

أحد استخدامات تطبيق الصور المدمجة في آيفون هو تعديل حجم الصور عبر قصها و تغيير اتجاه الصورة أيضًا.

اقرأ أيضًا: كيف نقلت مايكروسوفت الحاسب الشخصي إلى السحابة

وتستطيع الوصول إلى واجهة تعديل الصور عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الصور المدمج مع آيفون ثم قم بالضغط على زر تعديل لتظهر لك واجهة تعديل الصور الخاصة بآيفون.

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة القص وتدوير الصورة الموجودة في نهاية الشريط العلوي الموجود في الواجهة.

اقرأ أيضًا: أفضل مزود للإنترنت عبر الأقمار الصناعية لعام 2021

ومن ثم قم بتغيير حجم الصورة كما ترغب عبر التحكم في حواف المربع الذي يظهر فوق الصورة الأصلية، ويمكنك الضغط على زر المقاسات الموجود في أعلى الشريط لتختار أحد المقاسات المسبقة في الهاتف.

حيث يمتلك التطبيق مجموعة مقاسات مسبقة يمكنك الاختيار منها مثل المقاس المربع أو نسبة 3:4 أو 19:6.

اقرأ أيضًا: تحديث iOS 14.7..مميزات جديدة لهواتف آيفون

وعندما تنتهي من تعديل الصورة، فإنك تستطيع الضغط على زر الانتهاء الموجود في الشريط أيضًا حتى تصبح صورتك جاهزة.

اقرأ أيضًا: متجر جوجل الرسمي.. جولة رسمية داخل المتجر الأول من نوعه

تغيير شكل الصور تمامًا

يمتلك تطبيق الصور الخاص بآيفون خاصية مميزة تستطيع تغيير شكل الصور تمامًا وبشكل احترافي بكل سهولة.

اقرأ أيضًا: ضرائب العملات المشفرة قد تخنق البلوك تشين

وتسمح لك هذه الخاصية بتطبيق تأثيرات لون مختلفة على الصور عبر هواتف آيفون بشكل يشبه تأثيرات المرشحات الموجودة في تطبيقات الصور مثل إنستاجرام أو سناب شات.

ويمكنك عبر تأثيرات اللون المختلفة في آيفون الحصول على صورة جديدة تمامًا وإعطاء مظاهر مختلفة لصورك القديمة لتبدو أكثر احترافية وجمالًا.

اقرأ أيضًا: جوجل فكرت في شراء Epic Games

ويضم التطبيق مجموعة متنوعة من التأثيرات التي يمكنك الاختيار من بينها، حيث يصل عدد التأثيرات إلى أكثر من 9 تأثيرات مختلفة من ضمنها 3 تأثيرات تجعل الصور بالأبيض والأسود.

اقرأ أيضًا: استخدام خاصية View Once في واتساب

ويمكنك الوصول إلى التأثيرات عبر تطبيق الكاميرا أثناء التقاط الصورة أو عبر تطبيق تعديل الصور من خلال الضغط على زر التأثيرات الواضح في الصورة بالأسفل.

كما تجد زر تطبيق التأثيرات بنفس الشكل في تطبيق عرض الصور الخاص بآيفون، لذلك تستطيع استخدامه مع أي صورة موجودة على هاتفك.

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الملاحظات السريعة في iPadOS 15