لا يزال حدث Unpacked من شركة سامسونج للكشف عن Galaxy Z Fold 3 على بعد أسبوع. ولكن تسريب جديد شارك المزيد من التفاصيل حول الجيل التالي من الهاتف القابل للطي.

وبحسب التسريب، فإن المواصفات التقنية للهاتف الذكي القابلة للطي، بما في ذلك معلومات مفصلة عن كاميرا الشاشة الفرعية الجديدة، أصبحت معروفة.

ويبدو أن سامسونج قد عالجت العديد من الإحباطات الرئيسية من أول نسختين من Galaxy Z Fold. وهو أمر مهم لأن سامسونج كانت رائدة في هذا المجال عندما يتعلق الأمر بالأجهزة القابلة للطي مثل هذه.

وفي الوقت نفسه، فإن هذه الأجهزة القابلة للطي تأتي بسعر مرتفع، مما يعكس حقيقة أن شاشات AMOLED التي يمكنك تجعيدها دون كسر لا تزال تقنية متطورة.

ويحتوي Galaxy Z Fold 3 على شاشة خارجية بقياس 6.2 إنشات تعمل بدقة 2268×832 بكسل مع شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 إنشات تعمل بدقة 2208×1768 بكسل.

وتتمتع كلتا الشاشتين بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز للتمرير بشكل أكثر سلاسة، وكلاهما يستخدم Gorilla Glass Victus.

وهذا من شأنه أن يجعلها مقاومة الخدوش بشكل أكبر، وهو أمر أساسي لأن سامسونج تجعل Galaxy Z Fold 3 متوافقًا مع قلم S Pen.

وكانت الشركة قد امتنعت سابقًا عن دعم قلمها الإلكتروني بسبب مخاوف من أن رأس القلم قد يخدش الإصدارات السابقة من الشاشة الداخلية الأكثر ليونة.

وبالنسبة للمفصل نفسه، في حين أن Galaxy Z Fold 2 عالج على ما يبدو مخاوف Galaxy Fold الأصلي، فإن سامسونج لا تدع أي فرصة لاحتمال حدوث مشاكل هذا العام.

ووفقًا للتسريب، تم اختبار مفصل Galaxy Z Fold 3 لتحمل ما يصل إلى 200 ألف عملية طي. ويعني هذا إمكانية فتح وإغلاق الهاتف أكثر من 100 مرة في اليوم لمدة خمس سنوات.

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المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Fold 3

يوجد أسفل الشاشة الداخلية كاميرا سيلفي جديدة أسفل الشاشة. وهي الأولى من نوعها لسلسلة Galaxy Z Fold.

وبالرغم من وجود بعض المخاوف بشأن الوضوح لأن المستشعرات تصور من خلال شاشة AMOLED نفسها. ولكن المواصفات الموجودة قوية.

ومن المتوقع أن يكون المستشعر بدقة 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8. بينما توجد كاميرا بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 في المقدمة لاستخدامها عند الإغلاق.

وتوفر الكاميرا الأخرى مجموعة مستشعرات ثلاثية مماثلة كما رأينا من سلسلة Galaxy S21. ويتضمن ذلك عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع OIS وفتحة f/1.8، وعدسة عريضة بدقة 12 ميجابكسل مع تركيز ثابت وفتحة f/2.2 ومجال رؤية 123 درجة، وعدسة تكبير بدقة 12 ميجابكسل مع OIS وفتحة f/2.4.

ومن المتوقع أن يكون Snapdragon 888 من كوالكوم في الداخل، مع ذاكرة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت. ونظام التشغيل هو أندرويد 11 مع OneUI 3.1 من سامسونج.

وهناك 5G و Bluetooth 5.0 و WiFi 802.11ax ودعم بطاقتي SIM. ويجب أن تدعم البطارية التي تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير الشحن السلكي السريع والشحن اللاسلكي. ولا تزال سامسونج توفر مستشعر بصمات الأصابع.

وبالرغم من أن المواصفات الرئيسية قد تكون معروفة. ولكن السؤال الذي لم يتم تأكيده بعد هو تكلفة Galaxy Z Fold 3.

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