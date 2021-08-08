تحسين علامتك التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم طرق التسويق مؤخرًا، حيث يستخدمها أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

لذلك تستطيع الوصول إلى ملايين الأشخاص حول العالم، وهذا ما جعل المنافسة في التسويق الرقمي أصعب من التسويق المعتاد.

حيث تجد جميع الشركات تحاول استخدام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا ما يجعل المستخدم يشعر بأن الشركات متشابهة ولا تقدم جديدًا.

وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي فرصة لتتمكن من تحسين علامتك التجارية وجعل الفارق واضحًا بينك وبين المنافسين.

لذلك إليك مجموعة من الأدوات التي تساعدك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

تساعدك هذه الأداة علي تقديم محتوى مميز يجعل المستخدمين راغبين في التعامل مع علامتك التجارية ومشاركة محتواك أيضًا.

وذلك عبر تحليل المنافسين ومعرفة مصادر قوتهم بالإضافة إلى المحتوى الذي يجلب الزيارات لهم، ويمكنك بعد ذلك اقتراض الأفكار من منافسيك.

ويعتبر المحتوى الجيد أحد أهم العوامل في حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجذب انتباه المستخدمين ويشجعهم على التعامل معك.

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يحتاج المحتوى الجيد إلى تصميم جيد يساعده على الانتشار ويناسب علامتك التجارية، لذلك تحتاج إلى أداة مثل Crello.

حيث تسمح لك هذه الأداة بعمل التصميمات المناسبة لجميع وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستاجرام وفيس بوك وتويتر وغيرها.

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وتوفر لك المنصة آلاف التصميمات المتنوعة التي تناسب جميع منصات التواصل، كما تستطيع تغيير حجم التصميم ليناسب أي منصة ترغب فيها.

وتستطيع استخدام الأداة عبر تثبيت تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بها، لذلك يمكنك عمل التصميمات عبر الهاتف بشكل سريع.

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تساعدك هذه الأداة على تصميم بوت آلي للتحدث مع عملائك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ماسنجر أو تويتر أو إنستاجرام.

كما تقدم لك الأداة مجموعة من التقارير المتنوعة حول تفاعل المستخدمين مع البوت الخاص بك، وذلك حتى تتمكن من تحسين تجربته والحصول على نتائج أفضل.

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تسمح لك NapoleonCat بإدارة جميع حساباتك في وسائل التواصل المختلفة عبر واجهة واحدة، وهي تقدم لك كل ما تحتاج لتتمكن من إدارة حساباتك.

حيث تعرض لك جميع التقارير المتعلقة بأداء منشوراتك عبر الوسائل المختلفة وتفاعل المستخدمين معها، كما تسمح لك بجدولة المحتوى كما ترغب.

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وتجمع لك الأداة جميع التعليقات والمراجعات والرسائل من مختلف وسائل التواصل معًا في مكان واحد، وذلك حتى تتمكن من مراقبتها والرد عليها جميعًا بسرعة.

وتستطيع أيضًا إضافة صفحات المتاجر المحلية عبر جوجل إليها لتتمكن من متابعة التعليقات والمراجعات عليها.

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ربما لم يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني هامًا كما كان في الماضي، ولكن هذا لا يعني أنه أحد جوانب التسويق الرقمي الهامة.

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وتسمح لك SendX بتصميم رسائل البريد الإلكتروني لتبدو بشكل احترافي عبر واجهة محرر سهلة الاستخدام.

كما يمكنك رفع قائمتك البريدية إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتتمكن من تخصيص حملتك عبر المعلومات المتوافرة لهذه الحسابات.

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تساعدك هذه الأداة على متابعة أدائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى أداء موقعك عبر محرك بحث جوجل.

وهي تعمل على قياس ردة فعل المستخدمين مع حملاتك ومنشوراتك عبر الوسائل المختلفة، وذلك حتى تتمكن من تحسين جودة الحملات ونتائجها.

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تعمل هذه الأداة على عرض جميع التعليقات حول علامتك التجارية في واجهة واحدة لتتمكن من الرد عليها ومتابعتها أولًا بأول.

كما تعرض لك أيضًا فرص الظهور والبيع الموجودة في التعليقات المختلفة حول جميع منصات التواصل الاجتماعي لتتمكن من متابعتها.

وهي تقوم بقياس وعي الجمهور بعلامتك التجارية وما تقدمه لهم بشكل عام، لذلك يمكنك استخدامها في تعريف الجمهور بعلامتك التجارية بشكل أفضل.

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عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنك يجب أن تستخدم الأدوات المناسبة لتسهل عليك عملك.

ويجب أن تحاول قدر الإمكان الاعتماد على مثل هذه الأدوات لتوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود، وذلك حتى تحقق أقصى استفادة من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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