اختيارات استعادة آيكلاود الجديدة عبر iOS 15

يضيف iOS 15 مجموعة من الاختيارات الجديدة التي تمكنك من استعادة حساب آيكلاود الخاص بك بشكل أسهل من ما مضى.

وقد أضافت آبل اختيارين جدد وهما الاستعادة عبر جهة اتصال أو عبر مفتاح الاستعادة الذي يتم اعداده مسبقًا على أجهزة آبل.

وبينما تستطيع استعادة أغلب البيانات عبر هذه الطرق، إلا أن بعض البيانات مثل بيانات الصحة وحافظة كلمات المرور لا يمكن استعادتها، وذلك للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

استعادة آيكلاود عبر iOS 15

يمكنك تثبيت نظام iOS 15 حاليًا في طور التجربة المفتوحة، أو الإنتظار حتى تصبح متاحة للجميع في سبتمبر القادم.

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وتستطيع تفعيل الاختيارات الجديدة لاستعادة آيكلاود عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات على هاتفك أو آيباد ثم قم بالضغط على صورة المستخدم واسمك في أعلى الصفحة.

وبعد ذلك اختر كلمات المرور والأمان، ومن ثم اختر استعادة الحساب، وبعد ذلك تستطيع استخدام أحد الاختيارين الجدد.

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وحتى تتمكن من إضافة جهة اتصال لتصبح جهة الاستعادة، فإن هذا المستخدم يجب أن يمتلك جهازًا يعمل بأنظمة آبل الجديدة بدايةً من iOS 15 وأن يكون أكبر من 13 عامًا.

لذلك لن تستطيع استخدام جهة اتصال تمتلك هاتف أندرويد أو هاتف آيفون قديم، ويمكنك اختيار مفتاح الاستعادة عبر آيكلاود.

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ولا توجد طريقة واضحة لتتمكن من استخدام مفتاح الاستعادة الجديدة، ولكن تقول آبل بأنك يجب أن تخزنه في مكان آمن.

وربما تظهر طريقة استخدام مفتاح الاستعادة الجديدة مع صدور النسخة الرسمية من نظام iOS 15، حيث كانت آبل تستخدمه في الماضي بطريقة غير واضحة أيضًا.

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مميزات الأمان الجديدة

أعلنت آبل عن مجموعة مميزات أمان جديدة تهدف لحماية الأطفال أثناء استخدامهم لهواتف آيفون وحواسيب آيباد.

حيث تمنع الخاصية الجديدة الأطفال من الوصول إلى المحتوى الإباحي الموجود على الإنترنت، حتى وإن تم استقباله عبر تطبيقات المراسلة مثل iMessage.

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وقد كانت آبل تسبب في ضجة كبير بعد الإعلان بأنها ستقوم بفحص الصور الموجودة على هواتف المستخدمين والبحث عن صور إساءة معاملة الأطفال.

وإذا وجدت الشركة صورًا لإساءة معاملة الأطفال فإنها ترسل تنبيهًا للسلطات وتقوم بحذف هذه الصور فورًا.

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