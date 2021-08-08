أفضل توزيعات لينكس الخفيفة

يمتلئ عالم توزيعات لينكس بالكثير من النسخ المختلفة التي تقدم مميزات واستخدامات مختلفة، لذلك يختار كل شخص التوزيعة التي تناسب استخدامه.

وتأتي توزيعات لينكس الخفيفة لتساعد من يمتلك أجهزة قديمة أو ذات مواصفات ضعيفة غير قادرة على تشغيل التوزيعات الأكثر وزنًا أو أنظمة التشغيل الأخرى.

اقرأ أيضًا: طريقة تغيير حجم الصور عبر آيفون

توزيعة Lubuntu

تعتبر هذه التوزيعة النسخة الرسمية الأخف من Ubuntu أحد أشهر توزيعات لينكس الموجهة للمستخدمين المعتادين.

وتستخدم هذه التوزيعة واجهة نوافذ أخف قليلًا من تلك المستخدمة مع Ubnutu، وقد تغير هدف مطوري التوزيعة مما جعلهم يبتعدون عن دعم الحواسيب القديمة.

اقرأ أيضًا: إيقاف خاصية Snap Layouts في ويندوز 11

حيث يهدف المطورون لتقديم تجربة مستقرة وثابتة بشكل أساسي، ولذلك أوقفت التوزيعة دعم الحواسيب التي تستخدم معالجات 32 بت.

وتأتي التوزيعة مزودة بمجموعة من التطبيقات المثبتة مسبقًا عليها، وتستطيع استبدال هذه التطبيقات أو إزالتها إن كنت ترغب في ذلك.

اقرأ أيضًا: حماية بريد جيميل الإلكتروني من المتتبعات عبر DuckDuckGo

توزيعة Linux Lite

تمتاز هذه التوزيعة بدعمها للحواسيب القديمة من ناحية متطلبات التشغيل وقدرات هذه الحواسيب على تشغيلها.

وهي تعتمد على تصميم يشبه تصميمات ويندوز القديمة حتى تكون أسهل على المستخدمين الجدد الغير معتادين على نظام لينكس.

اقرأ أيضًا: اختيارات استعادة آيكلاود الجديدة عبر iOS 15

وتحتاج حتى تتمكن من تشغيل هذه التوزيعة لمعالج مركزي يصل لتردد 1.5 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت ومساحة 20 جيجابايت في قرص التخزين.

اقرأ أيضًا: تحسين علامتك التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

توزيعة Puppy Linux

تمتاز هذه التوزيعة بحجمها الصغير حيث يبلغ حجمها حوالي 300 ميجابايت تقريبًا، مما يجعلها أحد أصغر توزيعات لينكس.

وتعتمد التوزيعة على خليط بين نواتين JWM و ROX Desktop لتصل إلى شكلها النهائي الخفيف والمناسب للاستخدام.

اقرأ أيضًا: كيفية تجهيز قرص USB ليعمل على نظام ماك و ويندوز 10

وتأتي التوزيعة بدون أي تطبيقات مثبتة مسبقًا، لذلك هي مناسبة لمحبي اختيار التطبيقات بأنفسهم، كما تستطيع الاختيار من بين أكثر من نسخة من التوزيعة.

وذلك لأن التوزيعة تأتي في نسخ تعتمد على توزيعة Ubnutu إذا كنت ترغب في تطبيقات Debian أو Raspbian أو Slackware.

اقرأ أيضًا: كيفية فتح حاسوب ماك أثناء استخدام FileVault

توزيعة antiX

تم تصميم هذه التوزيعة لتعمل على جميع المعالجات القديمة حتى تلك التي تستخدم أنوية 32 بت فقط دون 64 بت.

اقرأ أيضًا: حيل آيفون تجعلك تستخدمه بشكل أفضل

لذلك يمكن أن تعمل على الأجهزة المزودة بمعالجات Pentium من الجيل الثاني والثالث وذاكرة عشوائية 256 جيجابايت ومساحة 4 جيجابايت لقرص التخزين.

وهذا ما يجعلها مناسبة لمن يمتلك جهازًا قديمًا يرغب في استخدامه أو إعادة الحياة إليه مجددًا، وتعتبر أحد أفضل توزيعات لينكس في هذا المجال.

اقرأ أيضًا: كيفية فتح حاسوب ماك أثناء استخدام FileVault