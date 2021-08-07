Live Transcribe يحول المحادثات إلى نصوص

طورت شركة جوجل تطبيق لمستخدمي هواتف أندرويد يسمى Live Transcribe يعمل على تحويل المحادثات إلى نصوص في الوقت الفعلي. مع إمكانية تحديد بعض الأصوات الشائعة مثل الحيوانات والمحركات وغيرها.
وقد صممته جوجل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الصمم أو من ضعف السمع على المشاركة في المحادثات.
ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع ويستخدمون هاتف أندرويد الحصول على نقل نصي مباشر لما يقوله المتحدث.
بينما لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث الخيار لاستخدام لوحة المفاتيح. بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام التطبيق ايضًا كأداة للنسخ.
ويتطلب التطبيق الاتصال بشبكة الإنترنت ليعمل. وذلك لأنه يعتمد في عمله على تقنية التعرف التلقائي على الكلام وميزات الذكاء الاصطناعي من جوجل لتحسين التقنية. ويدعم ما يزيد عن 80 لغة ولهجة والتبديل بسرعة بين لغتين.
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استخدام تطبيق Live Transcribe في أندرويد
- قم بتنزيل تطبيق Live Transcribe في هاتف أندرويد عبر هذا الرابط.
- افتح التطبيق في هاتفك مع منحه الإذن بالوصول إلى الميكروفون في هاتفك.
وكل ما عليك فعله الآن هو البدء في الكلام بصوت مسموع ليبدأ التطبيق على الفور بكتابة ما يسمعه بأحرف كبيرة في شاشة التطبيق.
وإذا سمع التطبيق أي أصوات أخرى مثل السعال أو محرك السيارة فإنه يحاول التعرف على الصوت في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.
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تخصيص تطبيق Live Transcribe
- اضغط في الشاشة الرئيسية على أيقونة الترس في أسفل الجهة اليسرى.
- يظهر لك نافذة منبثقة لتغيير حجم النص أو حفظ النص لمدة ثلاثة أيام أو فتح إشعارات صوتية.
- من أجل المزيد من التخصيص اضغط على خيار المزيد من الإعدادات.
- في الشاشة التي تظهر لك يمكنك ايضًا تغيير حجم النص وتفعيل الوضع الداكن وتغيير لغتك الأساسية ولغتك الثانوية وإضافة كلمات مخصصة.
- وهناك إمكانية اختيار خيار حفظ النسخ أو حذف السجل وتفعيل ميزة الاهتزاز عند نطق اسم أو عند استئناف الكلام بعد توقف مؤقت للتأكد من أنك تنتبه.
- تتيح الإعدادات المتقدمة الحصول على إخفاء الألفاظ النابية وتفعيل ميزة الانتظار التي توقف النسخ مؤقتًا أثناء القراءة حتى تتمكن من اللحاق بالنص الذي يكتب في الشاشة.