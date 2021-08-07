Live Transcribe يحول المحادثات إلى نصوص

طورت شركة جوجل تطبيق لمستخدمي هواتف أندرويد يسمى Live Transcribe يعمل على تحويل المحادثات إلى نصوص في الوقت الفعلي. مع إمكانية تحديد بعض الأصوات الشائعة مثل الحيوانات والمحركات وغيرها.

وقد صممته جوجل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الصمم أو من ضعف السمع على المشاركة في المحادثات.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع ويستخدمون هاتف أندرويد الحصول على نقل نصي مباشر لما يقوله المتحدث.

بينما لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث الخيار لاستخدام لوحة المفاتيح. بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام التطبيق ايضًا كأداة للنسخ.

ويتطلب التطبيق الاتصال بشبكة الإنترنت ليعمل. وذلك لأنه يعتمد في عمله على تقنية التعرف التلقائي على الكلام وميزات الذكاء الاصطناعي من جوجل لتحسين التقنية. ويدعم ما يزيد عن 80 لغة ولهجة والتبديل بسرعة بين لغتين.

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استخدام تطبيق Live Transcribe في أندرويد

قم بتنزيل تطبيق Live Transcribe في هاتف أندرويد عبر هذا الرابط

افتح التطبيق في هاتفك مع منحه الإذن بالوصول إلى الميكروفون في هاتفك.

وكل ما عليك فعله الآن هو البدء في الكلام بصوت مسموع ليبدأ التطبيق على الفور بكتابة ما يسمعه بأحرف كبيرة في شاشة التطبيق.

وإذا سمع التطبيق أي أصوات أخرى مثل السعال أو محرك السيارة فإنه يحاول التعرف على الصوت في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.

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تخصيص تطبيق Live Transcribe