3 من أبرز التغييرات في نظام ويندوز 11

أطلقت شركة مايكروسوفت في وقت سابق الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل ويندوز 11 لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر.

وظهرت العديد من الآراء من المستخدمين الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي. وتنوعت الآراء ما بين الأشياء المرغوبة في نظام التشغيل الجديد وبعض الأشياء غير المرغوبة.

تغييرات قد تنال إعجابك في ويندوز 11

الواجهة المعاد تصميمها

بالرغم من أن مايكروسوفت لم تنته من تطوير النظام بالكامل. ولكن المراجعات الحالية أشادت كثيرًا بواجهة المستخدم التي تم إصلاحها وتحسينها وتعديلها بشكل شبه كامل مثل إعادة تصميم الزوايا الدائرية التي تحظى بشعبية كبيرة والقوائم الأكثر اتساقًا التي تمتد عبر عدة أجزاء من نظام التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك جعلت مايكروسوفت التنقل عبر نظام التشغيل الجديد أكثر انسيابية خاصة عند استخدامه في الحواسيب المحمولة الداعمة للشاشات العاملة باللمس.

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متجر مايكروسوفت الجديد

يتمتع متجر مايكروسوفت المعاد تصميمه بمظهر متجدد ويبدو بحسب المراجعات أنه يعمل بشكل أفضل من السابق.

وقد أظهرت مايكروسوفت التزامًا جديدًا تجاه متجرها في إصدار نظام التشغيل الجديد. وذلك من خلال دعم تطبيقات أندرويد، الذي يعتبر التغيير الأبرز الذي وجد ترحيب كبير.

بالإضافة إلى ذلك وفرت الشركة طرق جديدة للمطورين لإدخال التطبيقات في المتجر. وطرق لتحقيق أرباح أكثر، ويبدو أن المتجر الجديد يحتوي على تطبيقات أكثر من أي وقت مضى.

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سطح المكتب الافتراضي في ويندوز 11

إذا كنت مستخدمًا تهتم بشكل خاص بتحسين طرق إنتاجيتك. فإن مايكروسوفت قد جلبت لك ميزة تسمى سطح المكتب الافتراضي حيث يسمح نظام التشغيل بإنشاء أسطح مكتب افتراضية منفصلة لكل جزء من استخدامك وتخصيصها بخلفيات مختلفة.

ويمكنك إنشاء سطح مكتب افتراضي للاستخدام الشخصي أو العمل أو المدرسة أو الألعاب أو أي شيء آخر.

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تغييرات قد لا تنال إعجابك في ويندوز 11

متطلبات تشغيل النظام الجديد

لم يتمكن عدد كبير من اختبار نظام ويندوز 11. وذلك نظرًا للحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بتشغيله التي لا تستطيع حتى بعض أجهزة الحاسب الحديثة الوفاء بها.

ومنذ الإعلان عن النظام التشغيلي، استحوذ الحد الأدنى من متطلبات التشغيل على أكبر قدر من الاهتمام. ولم تستجب مايكروسوفت حتى الآن للآراء التي تطالب بخفض متطلبات الحد الأدنى.

طريقة عمل قائمة ابدأ الجديدة

عند استخدام نظام التشغيل لأول مرة فإن قائمة ابدأ تكون مليئة بالتطبيقات المثبتة سابقًا التي تعرف باسم Bloatware.

بالإضافة إلى ذلك أخفت مايكروسوفت جميع التطبيقات التي تستخدمها بشكل منتظم، وجعلت الوصول إليها أكثر صعوبة.

وبدلًا من التمرير لأسفل لرؤيتها، فإنه يتعين عليك الآن النقر فوق زر ابدأ والتمرير عبر القائمة للوصول إليها.

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