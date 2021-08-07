نظرة على شاحن AirPower اللاسلكي الملغى

كان من المفترض أن يصل شاحن AirPower اللاسلكي من شركة آبل بقدرة فريدة على شحن آيفون وساعتها الذكية و AirPods جميعها في نفس الوقت. ولكن الشركة ألغته في شهر مارس 2019، مشيرة إلى الصعوبات في إعادة المنتج إلى الحياة.

وشهدنا منذ ذلك الحين ظهور بعض النسخ المستنسخة من AirPower وحزم بطارية MagSafe من آبل. ولكن حصل الآن جامع النماذج الأولية من آبل على وحدة AirPower عاملة لأول مرة.

وقال جوليو زومبيتي، البالغ من العمر 28 عامًا من إيطاليا، إنه تمكن من شراء نموذج أولي لوحدة AirPower من مصادر النفايات الإلكترونية الصينية.

وأوضح أن الوحدة تفتقر إلى كل أغلفتها الخارجية، ويظهر هذا الهيكل الثقيل من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويمكنك من خلال الصور رؤية حصيرة AirPower وهي تشغل نموذجًا أوليًا لجهاز آيفون، مع 22 ملفًا على الجانب المواجه للأمام و 22 دائرة تحكم في الخلف.

ولكي يعمل نموذج AirPower الأولي هذا، يجب إقرانه بنموذج أولي خاص لجهاز آيفون لتنشيط الملفات.

ويوضح زومبيتي أن الوحدة لا تعمل مع أجهزة الإنتاج. ولكن كان قادرًا على شحن جهازي نموذج أوليين في وقت واحد حتى الآن. واسلتم الوحدة في شهر ديسمبر وتمكن من التفاعل معها من خلال كابل Lightning التسلسلي.

وقال زومبيتي: هذا نموذج هندسي أولي، وليس مخصصًا للتوصيل والتشغيل. وعندما قمت بتوصيل كابل Lightning التسلسلي، كان بإمكاني رؤية بعض الأحرف في السجل. لذلك بمجرد أن أصلحت معدل BAUD، تمكنت من قراءة سجل سهل الفهم.

وهناك أيضًا غلاف تفاعلي للتفاعل مع AirPower، كجزء من هندسة الجهاز.

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نظرة على شاحن AirPower اللاسلكي

كان من المفترض أن تسمح لك حصيرة AirPower الملغاة من آبل بوضع الأجهزة في أي مكان عليها لشحنها بفضل ملفات متعددة، دون الحاجة إلى العثور على المكان المحدد.

ولكن تقارير مختلفة أشارت إلى أن آبل كانت تكافح مع مشكلات ارتفاع درجة الحرارة أثناء التطوير. ويقول زومبيتي: لم أتمكن من إعادة إظهار المشكلة. ولكن ما زلت لا أستطيع القول أنها غير موجودة.

ولدى زومبيتي تاريخ في جمع نماذج أجهزة آبل الأولية. وكان يجمع الأجهزة منذ شهر مارس 2018، بما في ذلك نموذج أولي نادر لأول ساعة Apple Watch.

ويقول زومبيتي: أصبح شغفي الرئيسي منذ ذلك الحين هو العثور على أفضل النماذج الأولية. لقد جمع نحو 35 وحدة حتى الآن، مع مجموعة متنوعة من نماذج آيفون وآيبود النادرة في مجموعته.

وأدى هذا الشغف إلى سفر زومبيتي إلى المهندسين للمساعدة في إصلاح الأجهزة القديمة. ويقول: يتعلق الأمر دائمًا بالعثور على وحدات مكسورة أو غير مكتملة وإصلاحها لإعادتها إلى الحياة. إن جهاز AirPower الذي لم يتم طرحه هو من بين أفضل نماذج الأجهزة الأولية التي عثرت عليها حتى الآن.

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