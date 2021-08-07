ما الذي سيحدث في حالة عدم الترقية إلى ويندوز 11

اكتسب نظام ويندوز 11 أهمية كبيرة منذ تم الإعلان عنه لأول مرة. وهذا لأنها كانت خطوة غير متوقعة من مايكروسوفت من ناحية، ومن ناحية أخرى سيقدم النظام مميزات وخواص جديدة كليًا، أبرزها تشغيل تطبيقات أندرويد.

ونظرًا لوجود نظام تشغيل جديد، أعلنت شركة مايكروسوفت عن انتهاء دعم نظام ويندوز 10 الحالي في عام 2025. وفي نفس الوقت أوضحت الشركة أن الترقية ليست إجبارية. وفعليًا، بدايةً من الآن وحتى أكتوبر 2025 يمكنك أن تستمر في استخدام ويندوز 10.

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استخدام ويندوز 10 بعد إطلاق ويندوز 11

سيتم إطلاق ويندوز 11 خلال الأشهر المقبلة. وبالفعل بدأ النظام في التوفر في إصداراته التجريبية. وفي حالة استخدام ويندوز 10 فستجد أن قسم تحديثات النظام ضمن الإعدادات يقترح عليك تحميل الإصدار الجديد.

واستخدام ويندوز 10 بعد إطلاق النسخة الجديدة سيكون أمرًا متاحًا. مايكروسوفت بالطبع ستتيح لك التحديث الجديد وتعرضه عليك كل فترة، لكنه لن يكون إجباريًا.

وسيظل النظام آمنًا إلى حد كبير وقادر على استلام التحديث حتى موعد إيقاف دعمه. وحتى بعد حدوث ذلك سيظل المستخدم قادر على استخدام النظام، إلا أن هذا سيعرضه لخطر أمني نظرًا لانقطاع الدعم والذي يعني انقطاع التحديثات الأمنية.

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ماذا عن عدم دعم الأجهزة للويندوز الجديد

عرفنا منذ تم الإعلان عن النظام أنه سيعمل فقط على أجهزة محددة. وأن متطلبات تشغيل ويندوز 11 ستختلف عن ويندوز 10 بالرغم من عدم وجود اختلاف جذري بين النظامين.

ويحتاج النظام الجديد معالج من جيل حديث حتى يعمل، ولهذا الأمر بعد أمني قد أوضحته مايكروسوفت. وفي حالة أن جهازك لا يدعم ويندوز 11 فالحل الأكثر أمانًا بالنسبة لك هو أن تشتري جهاز كمبيوتر جديد قبل 2025.

وقد أصدرت مايكروسوفت أداة تسمح بفحص قابلية جهازك لتشغيل النظام الجديد.

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الامتناع عن الترقية

عدد كبير من المستخدمين حول العالم يمتنعون عن الترقية للإصدار الأحدث من ويندوز. وهذا يفسر استمرار البعض في استخدام ويندوز 7 حتى وقتنا الحالي.

وسواء حدث ذلك برغبة المستخدم أو رغمًا عنه بسبب المواصفات المطلوبة لويندوز 11، فالتمسك بإصدار قديم من ويندوز والامتناع عن الترقية يعرض المستخدم لخطر كبير.

ويتمثل هذا الخطر في البرمجيات الضارة وبرامج التجسس التي يمكن أن تصيب جهازك في هذه الحالة، وهذا نظرًا لأن مايكروسوفت لا ترسل تحديثات أمنية للأنظمة القديمة بعد انقطاع الدعم عنها، وهو ما يعني أن جهازك لن يتمكن من مقاومتها.

وعلى كل حال، في حالة تمسكك بويندوز 10 سواء للفترة الحالية أو لبعد عام 2025 فهناك عدد من النصائح الضرورية لتجنب المخاطر الأمنية، وهي التي تصلح لتطبيقها بدايةً من الآن، لأنها خطوات وقائية وأمنية أولًا وأخيرًا: