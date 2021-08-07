كيف نقلت مايكروسوفت الحاسب الشخصي إلى السحابة

ظهرت أهمية استخدام التطبيقات عبر السحابة بقوة أثناء فترة الحجر المنزلي. وحينها كان اعتماد المستخدمين منصبًا على خدمات مثل Office 365 Microsoft 365 من شركة مايكروسوفت، وكذلك خدمات من جوجل، زووم، وغيرهم.

ويعتاد المستخدمين على استخدام أجهزتهم الذكية للوصول لتلك الخدمات. بما في ذلك الحاسب الشخصي سواء كان ويندوز أو ماك، وكذلك الهواتف الذكية سواء أندرويد أو iOS.

ويظل نظام ويندوز نظامًا رئيسيًا بالنسبة لشريحة ضخمة من المستخدمين خصوصًا فيما يتعلق بالدراسة والعمل. وهذا ما جعل مايكروسوفت تتناول الأمر من ناحية أخرى، وهي إتاحة نظام التشغيل نفسه عبر السحابة، ليعمل على أي جهاز.

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خدمة Windows 365 من مايكروسوفت

خدمة Windows 365 ستغير كثيرًا من كيفية استخدام نظام تشغيل ويندوز. وهي الخدمة التي تعرف أيضًا باسم Cloud PC، أي الحاسب الشخصي السحابي. وانتشر مفهوم “السحابة” بقوة في السنوات السابقة، خصوصًا مع خدمات مثل التخزين السحابي أو المعالجة السحابية.

والمقصد بهذه التقنية دون تعقيد، هو أن العمليات تتم معالجتها سحابيًا، أي بعيدًا عن جهازك الشخصي. وهذا المفهوم أيضًا قد وصل لمجال الألعاب مع خدمات اللعب السحابي مثل Stadia وPS Now.

وفكرة مايكروسوفت ليست جديدة أبدًا. بل أنها قد قدمتها سابقًا بنفسها بأكثر من شكل. حيث أن المستخدم كان يتمكن من استخدام الأجهزة الأخرى عن بعد والتحكم فيها. لكن الفارق الرئيسي الآن هو أن الجهاز المستخدم عن بعد هو من مايكروسوفت نفسها، وتحديدًا من خدمة Azure خاصتها.

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ولن تعتمد الخدمة الجديدة على أجهزة حاسب شخصي حقيقية يمكن الوصول إليها، بل سيتم معالجة كل العمليات من خلال سحابة مايكروسوفت نفسها.

والهدف الرئيسي، وهو ما يحتاجه المستخدم فعلًا، هو الوصول لنظام ويندوز عن بعد، وتخصيصه كيفما شاء وكذلك ضبط إعداداته كما يريد. ويتمكن المستخدم من فعل ذلك من خلال أي جهاز حتى لو هاتف ذكي.

ونظرًا لأن كل العمليات تتم عبر التخزين والمعالجة السحابية. فسيمكن للمستخدم الوصول إلى نظام ويندوز السحابي الخاص به من أي جهاز وفي أي وقت، وستبقى الإعدادات التي تم ضبطها سابقًا كما هي دون تغيير.

وقطاع الأعمال سيستفيد هو الآخر من Cloud PC. حيث سيكون بإمكان الشركات توفير هذه الخدمة لموظفيها ليقوموا عليها بالأعمال التي تخص الشركة مثلًا بدلًا من توفير أجهزة حاسب شخصي لكل موظف. حيث يمكن للموظف من خلال جهازه الخاص أن يصل لجهاز العمل مباشرةً عبر المتصفح.