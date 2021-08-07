أدانت منصة واتساب أدوات سلامة الأطفال الجديدة من شركة آبل ووصفتها بأنها مقلقة ونظام المراقبة، حتى في الوقت الذي رحبت فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم بقرار البحث بشكل استباقي عن الصور غير القانونية للاعتداء الجنسي على الأطفال.

ولن تتبنى واتساب إجراءات أمان الأطفال الجديدة من آبل، التي تهدف إلى وقف انتشار صور إساءة معاملة الأطفال. وذلك وفقًا لرئيس المنصة ويل كاثكارت.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، أوضح ويل كاثكارت اعتقاده بأن الشركة المصنعة لهواتف آيفون بنت برنامجًا يمكنه مسح جميع الصور الخاصة عبر هاتفك. وقال إنها قد اتخذت المسار الخطأ في محاولة تحسين استجابتها لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM.

وأضاف: هذا نظام مراقبة أنشأته وتشغيله آبل ويمكن استخدامه لفحص المحتوى الخاص بحثًا عن أي شيء تقرر الحكومة أنها تريد السيطرة عليه. من المثير للقلق رؤيتهم يتصرفون دون إشراك الخبراء.

وتتضمن خطة آبل تجزئة الصور التي تم تحميلها عبر آيكلاود ومقارنتها بقاعدة بيانات تحتوي على تجزئة لصور CSAM المعروفة.

ووفقًا للشركة، فإن هذا يسمح لها بالحفاظ على بيانات المستخدم مشفرة وتشغيل التحليل عبر الجهاز مع السماح لها بإبلاغ السلطات عن المستخدمين إذا تبين أنهم يشاركون صور إساءة معاملة الأطفال.

ويشتمل أحد الجوانب الأخرى لإستراتيجية سلامة الأطفال على تحذير الوالدين اختياريًا إذا أرسل طفلهم أو شاهد صورًا تحتوي على محتوى جنسي صريح. وأقرت مذكرة داخلية في شركة آبل بأن الناس قلقين بشأن تداعيات الأنظمة.

ويصف كاثكارت نهج الشركة المصنعة لهواتف آيفون بأنه مقلق للغاية. قائلاً إنه يسمح للحكومات أن تطلب من الشركة إضافة صور غير CSAM إلى قواعد البيانات التي تقارن الصور بها.

ويشير كاثكارت إلى أن نظام واتساب لمكافحة استغلال الأطفال، الذي يستخدم جزئيًا تقارير المستخدمين، يحافظ على التشفير.

وقد أدى إلى قيام الشركة بالإبلاغ عن أكثر من 400 ألف حالة إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في عام 2020.

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خطة آبل لسلامة الأطفال تواجه انتقادات عديدة

تمتلك فيسبوك – المالكة لمنصة واتساب – أسبابًا لمهاجمة الشركة المصنعة لهواتف آيفون بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وبدأت تغييرات آبل في كيفية عمل تتبع الإعلانات في iOS 14.5 معركة بين الشركتين. حيث اشترت فيسبوك إعلانات صحفية تنتقد تغييرات خصوصية آبل باعتبارها ضارة بالشركات الصغيرة.

وردت شركة آبل قائلة إن التغيير يتطلب إعطاء المستخدمين خيارًا بشأن ما إذا كان يتم تتبعهم أم لا.

ولم تكن واتساب الوحيدة التي انتقدت إجراءات آبل الجديدة لسلامة الأطفال. وتشمل قائمة الأشخاص والمنظمات التي أثارت المخاوف إدوارد سنودن ومؤسسة الحدود الإلكترونية.

وأصدرت مؤسسة الحدود الإلكترونية بيانًا انتقد خطة آبل ووصفها بأنها باب خلفي موثق بدقة ومدروس بعناية وضيق النطاق.

وأوضحت المؤسسة كيفية اعتقادها بإمكانية إساءة استخدام إجراءات سلامة الأطفال من قبل الحكومات. وكيف تقلل من خصوصية المستخدم.

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