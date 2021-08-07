في إطار التحضير للإصلاح الشامل لنظام Wear OS الخاص بالساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد نتيجة لعملية الشراكة بين شركة جوجل وسامسونج. بدأت جوجل بإدخال بعض التحديثات عبر متجر جوجل بلاي.

ويتيح لك التحديث الجديد خطوات سهلة للغاية لعملية تثبيت التطبيقات لساعات أندرويد الذكية.

على سبيل المثال عند تثبيت تطبيق عبر هاتف أندرويد، فإن بإمكانك تثبيت التطبيق نفسه عبر كلا الجهازين في وقت واحد إذا كان هذا التطبيق لديه إصدار لساعة أندرويد الذكية.

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تثبيت التطبيقات في ساعة أندرويد عبر الهاتف

بينما لا يزال بإمكانك البحث عن التطبيقات وتثبيتها من متجر جوجل بلاي مباشرة ضمن ساعة أندرويد. ولكن يكون في بعض الأحيان من الأفضل البحث عن التطبيقات عبر شاشة الهاتف للوصول إلى التطبيق بسرعة وتثبيته.

بالإضافة إلى ذلك يساعد هذا التحديث في الحصول على بعض من أفضل تطبيقات أندرويد عبر ساعتك الذكية بسهولة أكبر.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جوجل بلاي في هاتف أندرويد.

ابحث عن التطبيق الذي تريد تثبيته ثم اضغط تنزيل لتثبيته في هاتفك.

اضغط على السهم بجوار خيار متاح على المزيد من الأجهزة لمعرفة هل هناك إصدار متوفر لساعتك الذكية.

إذا كان هناك إصدار من التطبيق متوفر لساعتك الذكية فيجب الضغط على تنزيل لتثبيته في ساعتك الذكية في نفس وقت تثبيته في هاتفك.

جدير بالذكر أن شركة جوجل قد كشفت عن نماذج ساعات أندرويد الذكية التي تحصل على إصدار Wear OS 3.0 والمخطط لإطلاقه في الفترة القادمة.

وبينما لم يتم الكشف بشكل كامل عن النظام الجديد. ولكن شركة سامسونج أعلنت عن واجهتها الجديدة لنظام التشغيل الجديد.

ويمكن لساعات سامسونج الآن الوصول إلى متجر Wear OS من جوجل. وهذا يعني الوصول إلى مكتبة أكبر من التطبيقات المتنوعة التي تطورها جوجل بالتعاون مع الشركات المختلفة.

وقد أطلقت سامسونج على الواجهة الجديدة اسم OneUI التي ترمز لتوافق أكبر بين الهواتف الذكية والساعات الذكية التي تصنعها.

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